Vooliku automaattrummel, lakitud, 20 m

Automaatne, vastupidavast plastmassist valmistatud voolikurull. Värvitud teras korpus. Sobib 20 m kõrgsurvevoolikule.

Automaatne, vastupidavast plastmassist valmistatud voolikurull. Värvitud teraskorpus. Sobib 20 m kõrgsurvevoolikule.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pikkus (m) 20
Temperatuur (°C) max. 155
Maksimaalne rõhk (bar) 250
Värvus Must
Kaal, sh pakend (kg) 11,2

Scope of supply

  • Voolikurull
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