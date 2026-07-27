Vooliku automaattrummel, lakitud, basalthall, 20 m

Automaatne voolikurull võimaldab kõrgsurvevoolikuid kõige ohutumalt ja mugavamalt kokku ja lahti kerida. Näiteks: toode nr 6.110-011.0 (ID 8, 20 m, 315 bar) või toode nr 6.110-028.0 (ID 8, 20 m, 400 bar Longlife).

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pikkus (m) 20
Temperatuur (°C) max. 130
Värvus Antratsiit
Kaal, sh pakend (kg) 16,9

Scope of supply

  • Voolikurull
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