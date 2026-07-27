Vooliku automaattrummel, plastist, kõrgsurvevoolikuga, 15 m

Vedruga ja kohe kasutusvalmis automaatne voolikurull koos seinakinnitusega. Lihtsustab kõrgsurvevooliku käsitsemist, lühendab tarvikute valmispanekuaega ja suurendab tööohutust.

Kärcheri automaatsel voolikurulliga on kaasas juba eelnevalt koostatud kõrgsurvevoolik (15 m), mis on rullile keritud ja kasutusvalmis kohe, kui rull on seinale kinnitatud. Kõrgekvaliteetse roostevabast terasest vedruga voolikurull lühendab tarvikute valmis ja kokku panemisele kuluvat aega, suurendades nii produktiivsust. Kõrgsurvevooliku töökindel lahti ja kokku kerimise süsteem tagab kasutajale vooliku lihtsama ja seega ka mugavama kasutamise, suurendades samas ka tööohutust, kuna aitab vältida voolikule komistamise ohtu.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pikkus (m) 15
Temperatuur (°C) max. 155
Maksimaalne rõhk (bar) 300
Kaal, sh pakend (kg) 7,1

Scope of supply

  • Voolikurull
  • Kõrgsurvevoolik
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