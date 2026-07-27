Vooliku automaattrummel, roostevabast terasest, 40 m

Automaatne voolikurull võimaldab kõrgsurvevoolikuid kõige ohutumalt ja mugavamalt kokku ja lahti kerida. Sobib kõrgsurvevoolikutega, nt toode nr 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bar, 1x voolikurulli ühenduskomplekt).

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pikkus (m) 40
Temperatuur (°C) max. 150
Maksimaalne rõhk (bar) 250
Kaal, sh pakend (kg) 52

Scope of supply

  • Voolikurull
Kokkusobivad masinad
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI

Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.