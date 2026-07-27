Vooliku automaattrummel, roostevabast terasest/plastist, 20 m

Automaatne voolikurull 20 m kõrgsurvevoolikule. Konsool on valmistatud roostevabast terasest, trummel plastmassist.

Automaatne voolikurull 20 m kõrgsurvevoolikule. Konsool on valmistatud roostevabast terasest, trummel plastmassist.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pikkus (m) 20
Temperatuur (°C) max. 150
Maksimaalne rõhk (bar) 200
Värvus Must
Kaal, sh pakend (kg) 13,2

Scope of supply

  • Voolikurull
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