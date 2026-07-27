Vooliku trumli paigalduskomplekt, HD bensiinimasinatele, 30 m

Voolikurulli komplekt seadmetele paigaldamiseks: komplekti kuulub ka ühendusvoolik seadme kõrgsurveväljundi külge ühendamiseks. Tänu EASY!Lock ühendusele on voolik pööratav ka surve all olles.