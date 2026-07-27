Vooliku trumli paigalduskomplekt, HD bensiinimasinatele, 30 m
Voolikurulli komplekt seadmetele paigaldamiseks: komplekti kuulub ka ühendusvoolik seadme kõrgsurveväljundi külge ühendamiseks. Tänu EASY!Lock ühendusele on voolik pööratav ka surve all olles.
Voolikurulli komplekt seadmele paigaldamiseks. Ideaalne lahendus kõrgsurvevooliku ohutuks ja ruumisäästlikuks hoiustamiseks. Ühendamiseks kõrgsurvepesuri külge. Pöörleb ka surve all olles. Konnektor: 22 x 1,5.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Pikkus (m)
|30
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal, sh pakend (kg)
|9,4
Scope of supply
- Voolikurull