Vooliku trumli paigalduskomplekt, kompaktklassi HDS jaoks, 20 m
Voolikurulli komplekt seadmetele paigaldamiseks. Kõrgsurvevoolikute turvaliseks ja ruumisäästlikuks hoiustamiseks (komplektis ühendusvoolik seadmete kõrgsurveväljundiga). Pööratav surve all olles, ühendus isase ühenduse jaoks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Pikkus (m)
|20
|Värvus
|Must
|Kaal, sh pakend (kg)
|3,4
Scope of supply
- Voolikurull
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