Vooliku trumli paigalduskomplekt, kompaktklassi HDS jaoks, 20 m

Voolikurulli komplekt seadmetele paigaldamiseks. Kõrgsurvevoolikute turvaliseks ja ruumisäästlikuks hoiustamiseks (komplektis ühendusvoolik seadmete kõrgsurveväljundiga). Pööratav surve all olles, ühendus isase ühenduse jaoks.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pikkus (m) 20
Värvus Must
Kaal, sh pakend (kg) 3,4

Scope of supply

  • Voolikurull
Lisatarvikud
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