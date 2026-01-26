Nutikalt kombineeritud: WB 7 Plus kolm-ühes pesuhari ühendab kolm olulist funktsiooni ühes tootes. Kandke vaht peale, eemaldage tõrksatest mustusest kõrgsurvega või töötage eriti põhjalikult, kuid ettevaatlikult pehme harjaga – kõik on võimalik ilma tarvikuid kordagi vahetamata. Vajalik funktsioon valitakse otsikul oleva hoova abil. See tähendab, et pesuhari on eriti mitmekülgne, säästab aega, on mugav ja tagab alati täiusliku puhastustulemuse – isegi õrnadel pindadel nagu värvitud pinnad, klaas või plastik.