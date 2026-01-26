WB 7 Plus 3-in-1 pesuhari

Eriti mitmekülgne tänu järgmisele arukale kombinatsioonile: kolm-ühes pesuhari WB 7 Plus ühendab ühes tootes vahupritsi, lapiku kõrgsurvepihustusotsiku ja pehme harja.

Nutikalt kombineeritud: WB 7 Plus kolm-ühes pesuhari ühendab kolm olulist funktsiooni ühes tootes. Kandke vaht peale, eemaldage tõrksatest mustusest kõrgsurvega või töötage eriti põhjalikult, kuid ettevaatlikult pehme harjaga – kõik on võimalik ilma tarvikuid kordagi vahetamata. Vajalik funktsioon valitakse otsikul oleva hoova abil. See tähendab, et pesuhari on eriti mitmekülgne, säästab aega, on mugav ja tagab alati täiusliku puhastustulemuse – isegi õrnadel pindadel nagu värvitud pinnad, klaas või plastik.

Omadused ja tulu
Kolm-ühes toode - ühendab endas kolm olulist puhastusfunktsiooni: vahuprits, kõrgsurve lamepihusti ja pesuhari
  • Lai valik kasutusvõimalusi tänu oluliste funktsioonide kombinatsioonile.
  • Lisamugavus põhjalikuks ja tõhusaks puhastamiseks.
Vajaliku funktsiooni kiire ja intuitiivne valimine hoovaga harja haardepiirkonnas
  • Intuitiivne funktsioonivalik. 
  • Tõhus puhastamine ilma tarvikuid vahetamata.
Harjapeasse integreeritud pesuvahendi paak
  • Tõhus vaht eemaldab isegi tõrksa mustuse kiiresti ja põhjalikult.
  • Võimaldab kasutajatel töötada kauem ilma täitmiseta. See säästab aega.
Pehmete harjastega pesuhari, mis sobib paljudele erinevatele pindadele
  • Isegi tundlike pindade, nt värvi-, klaas- või plastpindade, õrnaks puhastamiseks.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Värvus Must
Kaal (kg) 0,8
Kaal, sh pakend (kg) 1,4
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 377 x 264 x 223
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Aia-/terrassi-/rõdumööbel
  • Rulood
  • Garaažiuksed
  • Sõidukid
  • Mootorrattad ja rollerid
  • Tõhus kaitse uuesti saastumise vastu
  • Rõdulaudis
  • Aknalauad
  • Sirmid
