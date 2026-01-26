WB 7 Plus 3-in-1 pesuhari
Eriti mitmekülgne tänu järgmisele arukale kombinatsioonile: kolm-ühes pesuhari WB 7 Plus ühendab ühes tootes vahupritsi, lapiku kõrgsurvepihustusotsiku ja pehme harja.
Nutikalt kombineeritud: WB 7 Plus kolm-ühes pesuhari ühendab kolm olulist funktsiooni ühes tootes. Kandke vaht peale, eemaldage tõrksatest mustusest kõrgsurvega või töötage eriti põhjalikult, kuid ettevaatlikult pehme harjaga – kõik on võimalik ilma tarvikuid kordagi vahetamata. Vajalik funktsioon valitakse otsikul oleva hoova abil. See tähendab, et pesuhari on eriti mitmekülgne, säästab aega, on mugav ja tagab alati täiusliku puhastustulemuse – isegi õrnadel pindadel nagu värvitud pinnad, klaas või plastik.
Omadused ja tulu
Kolm-ühes toode - ühendab endas kolm olulist puhastusfunktsiooni: vahuprits, kõrgsurve lamepihusti ja pesuhari
- Lai valik kasutusvõimalusi tänu oluliste funktsioonide kombinatsioonile.
- Lisamugavus põhjalikuks ja tõhusaks puhastamiseks.
Vajaliku funktsiooni kiire ja intuitiivne valimine hoovaga harja haardepiirkonnas
- Intuitiivne funktsioonivalik.
- Tõhus puhastamine ilma tarvikuid vahetamata.
Harjapeasse integreeritud pesuvahendi paak
- Tõhus vaht eemaldab isegi tõrksa mustuse kiiresti ja põhjalikult.
- Võimaldab kasutajatel töötada kauem ilma täitmiseta. See säästab aega.
Pehmete harjastega pesuhari, mis sobib paljudele erinevatele pindadele
- Isegi tundlike pindade, nt värvi-, klaas- või plastpindade, õrnaks puhastamiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,8
|Kaal, sh pakend (kg)
|1,4
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|377 x 264 x 223
Kokkusobivad masinad
- G 7.180
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car & Home
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Car
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium FJ
- K 2 Premium FJ Home BB
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Universal Edition Car
- K 2 aku komplektiga
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 FJ BB
- K 3 FJ Home BB
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Power Control Home
- K 3 Premium Power Control
- K 4 Classic
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Comfort Premium Car
- K 4 Comfort Premium Car & Home
- K 4 Comfort Premium Home & eco!Booster
- K 4 Comfort Premium Veranda
- K 4 Compact
- K 4 Compact Home
- K 4 FJ
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Flex Home & Wood
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 WCM
- K 4 WCM Plus
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Basic
- K 5 Classic
- K 5 Classic Car & Home
- K 5 Classic Home
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Car
- K 5 Comfort Premium Car & Home
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 Comfort Premium Connect Home
- K 5 Comfort Premium Garden
- K 5 Comfort Premium Home Wood
- K 5 Comfort Premium Home&eco!Booster
- K 5 Compact
- K 5 Compact FJ 6 Set
- K 5 Compact Home
- K 5 FJ
- K 5 FJ Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home eco!Booster
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Flex Stairs
- K 5 Power Control Flex WKS
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Flex Black
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Premium Power Control Flex Suction
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 5 WCM V1
- K 6 Comfort Premium
- K 6 Special
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Car & Home
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Comfort Premium Connect Car&Home
- K 7 Comfort Premium Connect Facade
- K 7 Comfort Premium Home Wood
- K 7 Comfort Premium Home&eco!Booster
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home *EU
- K 7 Power Control Flex eco!Booster
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Anti-Twist Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex Home FJ
- K 7 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex Home T5 Black
- K 7 Smart Control Flex WSK
- K 7 Smart Control Home
- K 7 WCM
- K 7 WCM Car&Home
- K 7 WCM FJ
- K 7 WCM FJ Home
- K 7 WCM Premium
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini Plus
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
Kasutusvaldkonnad
- Aia-/terrassi-/rõdumööbel
- Rulood
- Garaažiuksed
- Sõidukid
- Mootorrattad ja rollerid
- Tõhus kaitse uuesti saastumise vastu
- Rõdulaudis
- Aknalauad
- Sirmid
