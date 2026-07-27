WC ja vihmaveerennide pesutoru

Roostevabast terasest WC ja vihmaveerennide pesutoru, otsiku kinnitamise võimalus. Erilise kujuga, et tagada vihmaveerennide ja WC-de tõhus ja hügieeniline puhastus.

Roostevabast terasest WC ja vihmaveerennide pesutoru, otsiku kinnitamise võimalus. Erilise kujuga, et tagada vihmaveerennide ja WC-de tõhus ja hügieeniline puhastus.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Ühenduskeere EASY!Lock
Kaal, sh pakend (kg) 0,6
Kokkusobivad masinad