Kärcheri kuuma vee kõrgsurvepesurist väljuv kuni 98-kraadine vesi ja umbrohueemaldaja WR 10 10-sentimeetrine pihustusotsak tagavad umbrohu tõhusa eemaldamise ka piiratud aladel. Integreeritud düüsi adapter tagab kuuma vee optimaalse vooli ja võimaldab kasutada ükskõik millist Kärcheri kõrgsurvepesurit. Umbrohueemaldaja kompaktne disain ja kerge kaal lihtsustavad teie tööd ja võimaldavad vaevata töötada ka pikemalt ja katkestusteta.