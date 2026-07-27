WR 10
Koos kuuma vee kõrgsurvepesuriga eemaldab Kärcheri umbrohueemaldaja WR 10 umbrohu kiiresti ja põhjalikult. Kaasas 10 cm pihustusotsak ja düüsi adapter.
Kärcheri kuuma vee kõrgsurvepesurist väljuv kuni 98-kraadine vesi ja umbrohueemaldaja WR 10 10-sentimeetrine pihustusotsak tagavad umbrohu tõhusa eemaldamise ka piiratud aladel. Integreeritud düüsi adapter tagab kuuma vee optimaalse vooli ja võimaldab kasutada ükskõik millist Kärcheri kõrgsurvepesurit. Umbrohueemaldaja kompaktne disain ja kerge kaal lihtsustavad teie tööd ja võimaldavad vaevata töötada ka pikemalt ja katkestusteta.
Omadused ja tulu
Umbrohu efektiivne eemaldamine umbrohueemaldaja ning kõrgsurvepesuri koostöös
- Integreeritud düüsi adapter tagab vee õige hulga igale Kärcheri kõrgsurvepesurile.
- Kärcheri uusim põleti tehnoloogia tagab umbrohu eemaldamiseks optimaalse veetemperatuuri (kuni 98 °C).
Kompaktne ja kerge disainiga umbrohueemaldaja
- Kompaktne disain võimaldab töötada kitsastes oludes.
- Kerge kaal on kasutajale mugavam ja võimaldab teha pikemaid tööintervalle.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ühenduskeere
|EASY!Lock
|Kaal (kg)
|0,3
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,7
Videos
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
- Tõhus, kemikaalideta ja mugav umbrohu eemaldamine avalikest kohtadest.
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.