WR 100
Umbrohu mugav ja kiire eemaldamine: raamiga umbrohueemaldaja WR 100, 100 cm laiune düüsiriba ja integreeritud düüsi adapter kasutamiseks koos kuuma vee kõrgsurvepesuritega.
Ideaalne umbrohu eemaldamiseks suurtelt aladelt, näiteks jalgradadelt või parklast. Kärcheri umbrohueemaldaja WR 100 toimib eriti hästi koos Kärcheri kuuma vee kõrgsurvepesuriga. Vee optimaalne temperatuur (kuni 98 °C) tagab umbrohu tõhusa ja väga mugava eemaldamise. Ühtlase veejaotusega 100 cm laia umbrohueemaldajaga töötate kiiresti ja ajasäästlikult, samas kui integreeritud düüsi adapter tagab sõltumata kasutatavast kuuma vee kõrgsurvepesurist alati sobiva veejoa. Raam vähendab koormust oluliselt, tagades mugavama töö.
Omadused ja tulu
Umbrohu efektiivne eemaldamine umbrohueemaldaja ning kõrgsurvepesuri koostöös
- Integreeritud düüsi adapter tagab vee õige hulga igale Kärcheri kõrgsurvepesurile.
- Kärcheri uusim põleti tehnoloogia tagab umbrohu eemaldamiseks optimaalse veetemperatuuri (kuni 98 °C).
Umbrohu ajasäästlikuks eemaldamiseks suurtelt pindadelt
- 100 cm laiune düüsiriba vee ühtlaseks jaotuseks ja suurema pinna puhastamiseks.
- Integreeritud raam maksimaalselt mugavaks tööks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ühenduskeere
|EASY!Lock
|Kaal (kg)
|1,2
|Kaal, sh pakend (kg)
|2,8
Videos
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
- Tõhus, kemikaalideta ja mugav umbrohu eemaldamine avalikest kohtadest.
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