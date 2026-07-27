Ideaalne umbrohu eemaldamiseks suurtelt aladelt, näiteks jalgradadelt või parklast. Kärcheri umbrohueemaldaja WR 100 toimib eriti hästi koos Kärcheri kuuma vee kõrgsurvepesuriga. Vee optimaalne temperatuur (kuni 98 °C) tagab umbrohu tõhusa ja väga mugava eemaldamise. Ühtlase veejaotusega 100 cm laia umbrohueemaldajaga töötate kiiresti ja ajasäästlikult, samas kui integreeritud düüsi adapter tagab sõltumata kasutatavast kuuma vee kõrgsurvepesurist alati sobiva veejoa. Raam vähendab koormust oluliselt, tagades mugavama töö.