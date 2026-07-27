WR 20

Umbrohu põhjalikuks eemaldamiseks: umbrohueemaldaja WR 20 kasutamiseks koos Kärcheri kuuma vee kõrgsurvepesuriga. Kaasas 20 cm laiune düüs ja düüsi adapter.

Kiire, põhjalik ja mugav: umbrohueemaldaja WR 20 kasutamiseks koos Kärcheri kuuma vee kõrgsurvepesuriga. Umbrohu efektiivseks eemaldamiseks tagab kõrgsurvepesuri vee optimaalse temperatuuri (98 °C). Düüsi adapter tagab kuuma vee optimaalse voolu 20 cm laiusest düüsist, lihtsustades nii umbrohu eemaldamist ja jättes kestvad tulemused.

Omadused ja tulu
Optimeeritud sobivus kõrgsurvepesuriga ja umbrohutõrjetoruga umbrohu efektiivseks eemaldamiseks.
  • Integreeritud düüsi adapter tagab pideva veevoolu kogu düüsiriba ulatuses.
  • Uusim põleti tehnoloogia tagab umbrohu eemaldamiseks optimaalse veetemperatuuri (kuni 98 °C).
Umbrohutõrjetoru kompaktne disain
  • Kompaktne disain võimaldab seadet kasutada kitsastes oludes.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Ühenduskeere EASY!Lock
Kaal (kg) 0,3
Kaal, sh pakend (kg) 0,5
Kasutusvaldkonnad
  • Umbrohu tõhus ja mugav eemaldamine
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