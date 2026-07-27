Kiire, põhjalik ja mugav: umbrohueemaldaja WR 20 kasutamiseks koos Kärcheri kuuma vee kõrgsurvepesuriga. Umbrohu efektiivseks eemaldamiseks tagab kõrgsurvepesuri vee optimaalse temperatuuri (98 °C). Düüsi adapter tagab kuuma vee optimaalse voolu 20 cm laiusest düüsist, lihtsustades nii umbrohu eemaldamist ja jättes kestvad tulemused.