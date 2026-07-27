WR 20
Umbrohu põhjalikuks eemaldamiseks: umbrohueemaldaja WR 20 kasutamiseks koos Kärcheri kuuma vee kõrgsurvepesuriga. Kaasas 20 cm laiune düüs ja düüsi adapter.
Kiire, põhjalik ja mugav: umbrohueemaldaja WR 20 kasutamiseks koos Kärcheri kuuma vee kõrgsurvepesuriga. Umbrohu efektiivseks eemaldamiseks tagab kõrgsurvepesuri vee optimaalse temperatuuri (98 °C). Düüsi adapter tagab kuuma vee optimaalse voolu 20 cm laiusest düüsist, lihtsustades nii umbrohu eemaldamist ja jättes kestvad tulemused.
Omadused ja tulu
Optimeeritud sobivus kõrgsurvepesuriga ja umbrohutõrjetoruga umbrohu efektiivseks eemaldamiseks.
- Integreeritud düüsi adapter tagab pideva veevoolu kogu düüsiriba ulatuses.
- Uusim põleti tehnoloogia tagab umbrohu eemaldamiseks optimaalse veetemperatuuri (kuni 98 °C).
Umbrohutõrjetoru kompaktne disain
- Kompaktne disain võimaldab seadet kasutada kitsastes oludes.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ühenduskeere
|EASY!Lock
|Kaal (kg)
|0,3
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,5
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
- Umbrohu tõhus ja mugav eemaldamine
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