WT 12l veepaak
Veepaagi ja teisaldatava alusega 12-liitrine veekäru on ideaalne täiendus eraldi saadaval olevale akutoitega kesksurvepesurile OC 6-18.
Veeühendus puudub? Pole probleemi! WT 12-liitrine veekäru tagab, et vesi on alati saadaval kõikjal, kus on vaja koristada – metsaparklas pärast maastikurattasõitu või lihtsalt kodus koristades, ilma et peaksite veevõrku ühendama. Käru disain, millel on suured rattad ja pikendatav teleskoopkäepide, muudab veepaagi ideaalseks lisandiks eraldi saadaval olevale akutoitel keskmise survepesuriga OC 6-18. Veekäru kaasaskantav alus muudab punktist A punkti B jõudmise mugavaks ja ergonoomiliseks. Veepaaki saab kodus täita ja seejärel autos transportida. Tänu keeratavale korgile pole vaja lekete pärast muretseda.
Omadused ja tulu
Sõltumatu ja mobiilne puhastus
- 12-liitrine veekäru puhastamiseks igal ajal ja kõikjal, isegi ilma veeühenduseta.
- Ühest paagitäiest piisab kolme kuni viie tugevalt määrdunud jalgratta või mitme suure eseme, näiteks aiatoolide ja matkatoolide puhastamiseks.
- Veepaaki saab mugavalt kodus täita. Lekkekindel disain tänu keeratavale korgile.
Ülimalt kaasaskantav suurte rataste ja ergonoomilise käepideme kõrgusega
- Suured rattad muudavad liikumise punktist A punkti B turvaliseks ja mugavaks, olgu ebatasasel pinnasel ja aiateedel või trepist üles ja üle terrasside.
- Alumiiniumist teleskoopkäepideme saab hõlpsaks transportimiseks välja tõmmata ja seejärel ruumi säästmiseks tagasi lükata.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal (kg)
|3,3
|Kaal, sh pakend (kg)
|4,3
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|306 x 322 x 586