Veeühendus puudub? Pole probleemi! WT 12-liitrine veekäru tagab, et vesi on alati saadaval kõikjal, kus on vaja koristada – metsaparklas pärast maastikurattasõitu või lihtsalt kodus koristades, ilma et peaksite veevõrku ühendama. Käru disain, millel on suured rattad ja pikendatav teleskoopkäepide, muudab veepaagi ideaalseks lisandiks eraldi saadaval olevale akutoitel keskmise survepesuriga OC 6-18. Veekäru kaasaskantav alus muudab punktist A punkti B jõudmise mugavaks ja ergonoomiliseks. Veepaaki saab kodus täita ja seejärel autos transportida. Tänu keeratavale korgile pole vaja lekete pärast muretseda.