WV 1 asenduskummid (250 mm)
Aknapesuri WV 1 asenduskummid. Kõikide siledate pindade triibuvabaks puhastuseks – ilma tüütu tilkumiseta.
Akutoitel aknapesuri Window Vac asenduskumme saab vahetada kiirelt ja hõlpsalt ning need tagavad alati triibuvaba puhtuse kõigil siledatel pindadel – ja seda ilma igasuguse tilkumiseta.
Omadused ja tulu
Pehme silikoonhuulik
- Triibuvaba puhastus.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Kogus (tk.)
|2
|Värvus
|Must
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|250 x 5 x 45
Kasutusvaldkonnad
- Siledad pinnad
- Aknad ja klaaspinnad
- Peeglid
- Keraamilised plaadid
- Dušinurk/vann
- Köögi töötasapinnad
- Kondens
- Päikeseenergia süsteemid