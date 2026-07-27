WV 1 asenduskummid (250 mm)

Aknapesuri WV 1 asenduskummid. Kõikide siledate pindade triibuvabaks puhastuseks – ilma tüütu tilkumiseta.

Akutoitel aknapesuri Window Vac asenduskumme saab vahetada kiirelt ja hõlpsalt ning need tagavad alati triibuvaba puhtuse kõigil siledatel pindadel – ja seda ilma igasuguse tilkumiseta.

Omadused ja tulu
Pehme silikoonhuulik
  • Triibuvaba puhastus.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Kogus (tk.) 2
Värvus Must
Kaal, sh pakend (kg) 0,1
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 250 x 5 x 45
Kasutusvaldkonnad
  • Siledad pinnad
  • Aknad ja klaaspinnad
  • Peeglid
  • Keraamilised plaadid
  • Dušinurk/vann
  • Köögi töötasapinnad
  • Kondens
  • Päikeseenergia süsteemid