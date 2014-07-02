WV 2 /WV 5 asenduskummid (170 mm)
Asenduskummid akutoitel aknapesuritele WV 50, WV 75, WV 2, WV 5 ja WVP 10. Kõikide siledate pindade triibuvabaks puhastuseks – ilma tüütu tilkumiseta.
Akutoitel aknapesuri Window Vac 6 asenduskumme (170 mm) saab vahetada kiirelt ja hõlpsalt ning need tagavad alati triibuvaba puhtuse kõigil siledatel pindadel – ja seda ilma igasuguse tilkumiseta.
Omadused ja tulu
Pehme silikoonhuulik
- Triibuvaba puhastus.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Kogus (tk.)
|2
|Värvus
|Must
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|170 x 42 x 5
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
- Iluvõredega aknad
- Siledad pinnad
- Aknad ja klaaspinnad
- Peeglid
- Keraamilised plaadid
- Dušinurk/vann
- Köögi töötasapinnad
- Kondens
- Päikeseenergia süsteemid