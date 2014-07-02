WV 2 /WV 5 asenduskummid (170 mm)

Asenduskummid akutoitel aknapesuritele WV 50, WV 75, WV 2, WV 5 ja WVP 10. Kõikide siledate pindade triibuvabaks puhastuseks – ilma tüütu tilkumiseta.

Akutoitel aknapesuri Window Vac 6 asenduskumme (170 mm) saab vahetada kiirelt ja hõlpsalt ning need tagavad alati triibuvaba puhtuse kõigil siledatel pindadel – ja seda ilma igasuguse tilkumiseta.

Omadused ja tulu
Pehme silikoonhuulik
  • Triibuvaba puhastus.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Kogus (tk.) 2
Värvus Must
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 170 x 42 x 5
Kasutusvaldkonnad
  • Iluvõredega aknad
  • Siledad pinnad
  • Aknad ja klaaspinnad
  • Peeglid
  • Keraamilised plaadid
  • Dušinurk/vann
  • Köögi töötasapinnad
  • Kondens
  • Päikeseenergia süsteemid