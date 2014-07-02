WV 2 /WV 5 asenduskummid (280 mm)

Asenduskummid aknapesuritele WV 50, WV 75, WV 2 ja WV 5 Window Vac. Kõikide siledate pindade triibuvabaks puhastuseks – ilma musta pesuvee tilkumiseta.

Lihtsalt asendage aknapesuri kummiribad (280 mm) ja akutoitel aknapesur Window Vac puhastab kõik siledad pinnad triibuvabalt ja ilma tilkuva pesuveeta.

Omadused ja tulu
Pehme silikoonhuulik
  • Triibuvaba puhastus.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Kogus (tk.) 2
Värvus Must
Kaal, sh pakend (kg) 0,1
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 280 x 5 x 45
Kasutusvaldkonnad
  • Siledad pinnad
  • Aknad ja klaaspinnad
  • Peeglid
  • Keraamilised plaadid
  • Dušinurk/vann
  • Köögi töötasapinnad
  • Kondens
  • Päikeseenergia süsteemid