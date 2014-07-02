WV 2 /WV 5 asenduskummid (280 mm)
Asenduskummid aknapesuritele WV 50, WV 75, WV 2 ja WV 5 Window Vac. Kõikide siledate pindade triibuvabaks puhastuseks – ilma musta pesuvee tilkumiseta.
Lihtsalt asendage aknapesuri kummiribad (280 mm) ja akutoitel aknapesur Window Vac puhastab kõik siledad pinnad triibuvabalt ja ilma tilkuva pesuveeta.
Omadused ja tulu
Pehme silikoonhuulik
- Triibuvaba puhastus.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Kogus (tk.)
|2
|Värvus
|Must
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|280 x 5 x 45
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
- Siledad pinnad
- Aknad ja klaaspinnad
- Peeglid
- Keraamilised plaadid
- Dušinurk/vann
- Köögi töötasapinnad
- Kondens
- Päikeseenergia süsteemid