WV 2 /WV 5 väike imemisotsak

170 mm laiune väike imemisotsak aknapesuri mudelitele WV 2 ja WV 5 sobib eriti hästi kitsa ruudujaotusega akende ja muude väikeste aknapindade puhastamiseks.

170 mm laiune väike imemisotsak aknapesuri mudelitele WV 2 ja WV 5 sobib eriti hästi kitsa ruudujaotusega akende ja muude väikeste aknapindade puhastamiseks, mida ei saa puhastada või ei saa puhastada suuremate imemisotsakutega.

Omadused ja tulu
Pehme silikoonhuulik
  • Triibuvaba puhastus.
Kitsas kuju
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Kogus (tk.) 1
Värvus Must
Kaal (kg) 0,1
Kaal, sh pakend (kg) 0,1
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 225 x 37 x 125
Kasutusvaldkonnad
  • Iluvõredega aknad
  • Siledad pinnad
  • Peeglid
  • Keraamilised plaadid
Lisatarvikud