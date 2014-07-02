WV 2 /WV 5 väike imemisotsak
170 mm laiune väike imemisotsak aknapesuri mudelitele WV 2 ja WV 5 sobib eriti hästi kitsa ruudujaotusega akende ja muude väikeste aknapindade puhastamiseks.
170 mm laiune väike imemisotsak aknapesuri mudelitele WV 2 ja WV 5 sobib eriti hästi kitsa ruudujaotusega akende ja muude väikeste aknapindade puhastamiseks, mida ei saa puhastada või ei saa puhastada suuremate imemisotsakutega.
Omadused ja tulu
Pehme silikoonhuulik
- Triibuvaba puhastus.
Kitsas kuju
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Kogus (tk.)
|1
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|225 x 37 x 125
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
- Iluvõredega aknad
- Siledad pinnad
- Peeglid
- Keraamilised plaadid