WV 6 asenduskummid (170 mm)
Akutoitel aknapesuri WV 6 kummiribade (170 mm) asendamiseks. Triibuvabaks puhastuseks.
Akutoitel aknapesuri WV 6 asenduskumme saab vahetada kiirelt ja hõlpsalt ning need tagavad alati triibuvaba puhtuse kõigil siledatel pindadel – ja seda ilma igasuguse tilkumiseta.
Omadused ja tulu
Xtra!Flex® kummiriba
- Uuendusliku tehnoloogiaga silikoonist Xtra!Flex® kummiriba muudab puhastamise veelgi paindlikumaks – ideaalne kasutamiseks otse kuni põranda ja servadeni.
- Pika silikoonlaba saab eemaldada ühe võttega, muutes nii akutoitel aknapuhasti veel paindlikumaks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Kogus (tk.)
|2
|Värvus
|Kollane
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|170 x 30 x 24
Kasutusvaldkonnad
- Iluvõredega aknad
- Siledad pinnad
- Aknad ja klaaspinnad
- Peeglid
- Keraamilised plaadid
- Dušinurk/vann
- Köögi töötasapinnad
- Kondens
- Päikeseenergia süsteemid