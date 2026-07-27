WV 6 asenduskummid (280 mm)

Triibuvabaks puhastuseks: akutoitel aknapesuri WV 6 asenduskummid (280 mm).

Lihtsalt asendage pesuri otsaku kumm (280 mm) ning akutoitel aknapesur WV 6 tagab jälle triibuvabad puhastustulemused kõikidel siledatel pindadel – ja seda ilma igasuguse tilkumiseta.

Omadused ja tulu
Xtra!Flex® kummiriba
  • Uuendusliku tehnoloogiaga silikoonist Xtra!Flex® kummiriba muudab puhastamise veelgi paindlikumaks – ideaalne kasutamiseks otse kuni põranda ja servadeni.
  • Pika silikoonlaba saab eemaldada ühe võttega, muutes nii akutoitel aknapuhasti veel paindlikumaks.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Kogus (tk.) 2
Värvus Kollane
Kaal (kg) 0,1
Kaal, sh pakend (kg) 0,1
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 280 x 30 x 24
Kasutusvaldkonnad
  • Siledad pinnad
  • Aknad ja klaaspinnad
  • Peeglid
  • Keraamilised plaadid
  • Dušinurk/vann
  • Köögi töötasapinnad
  • Kondens
  • Päikeseenergia süsteemid