WV 6 asenduskummid (280 mm)
Triibuvabaks puhastuseks: akutoitel aknapesuri WV 6 asenduskummid (280 mm).
Lihtsalt asendage pesuri otsaku kumm (280 mm) ning akutoitel aknapesur WV 6 tagab jälle triibuvabad puhastustulemused kõikidel siledatel pindadel – ja seda ilma igasuguse tilkumiseta.
Omadused ja tulu
Xtra!Flex® kummiriba
- Uuendusliku tehnoloogiaga silikoonist Xtra!Flex® kummiriba muudab puhastamise veelgi paindlikumaks – ideaalne kasutamiseks otse kuni põranda ja servadeni.
- Pika silikoonlaba saab eemaldada ühe võttega, muutes nii akutoitel aknapuhasti veel paindlikumaks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Kogus (tk.)
|2
|Värvus
|Kollane
|Kaal (kg)
|0,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|280 x 30 x 24
Kasutusvaldkonnad
- Siledad pinnad
- Aknad ja klaaspinnad
- Peeglid
- Keraamilised plaadid
- Dušinurk/vann
- Köögi töötasapinnad
- Kondens
- Päikeseenergia süsteemid