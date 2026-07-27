WV 6 kiirlaadija
Saate akende puhastamisega kiirelt jätkata: akutoitel aknapesuri WV 6 kiirlaadija.
Kiirlaadija abil saab Kärcheri akutoitel aknapesurit WV 6 laadida minimaalse ajaga.
Omadused ja tulu
Sobib seadmetele WV 6 ja WV 7
- Kiirlaadija kuulub aknapesuri WV 6 komplekti.
Aku kiire laadimine
- Seade on kiirelt jälle kasutusvalmis.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Kogus (tk.)
|1
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|29 x 122 x 114