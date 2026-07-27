WV 6 kiirlaadija

Saate akende puhastamisega kiirelt jätkata: akutoitel aknapesuri WV 6 kiirlaadija.

Kiirlaadija abil saab Kärcheri akutoitel aknapesurit WV 6 laadida minimaalse ajaga.

Omadused ja tulu
Sobib seadmetele WV 6 ja WV 7
  • Kiirlaadija kuulub aknapesuri WV 6 komplekti.
Aku kiire laadimine
  • Seade on kiirelt jälle kasutusvalmis.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Kogus (tk.) 1
Värvus Must
Kaal (kg) 0,1
Kaal, sh pakend (kg) 0,1
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 29 x 122 x 114