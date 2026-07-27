WV 6 kitsas imemisotsak (170 mm)

Ideaalne 170 mm laiuste aknaruutude puhastamiseks: aknapesuri WV 6 väike imemisotsak väikeste aknapindade puhastamiseks.

Kui suur otsak on akna puhastamiseks liiga suur, on aknapesuriga WV 6 hea kasutada kitsast imemisotsakut. Tänu oma 170 mm laiusele saab otsakuga hõlpsasti ja efektiivselt puhastada nii kitsa ruudujaotusega aknad kui ka kõik muud väikesed aknapinnad.

Omadused ja tulu
Pikk silikoonriba
  • Pikk silikoonriba muudab aknapesuri Window Vac veelgi paindlikumaks ja võimaldab ka pikad aknad puhastada vaid ühe tõmbega.
Kitsas kuju
  • Sobib väikeste pindade puhastamiseks.
Lihtne vahetada
  • Imemisotsakuid on lihtne vahetada.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Kogus (tk.) 1
Värvus Kollane
Kaal (kg) 0,1
Kaal, sh pakend (kg) 0,2
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 172 x 98 x 41
Kasutusvaldkonnad
  • Iluvõredega aknad
  • Siledad pinnad
  • Peeglid
  • Keraamilised plaadid
Lisatarvikud