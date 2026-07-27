Kui suur otsak on akna puhastamiseks liiga suur, on aknapesuriga WV 6 hea kasutada kitsast imemisotsakut. Tänu oma 170 mm laiusele saab otsakuga hõlpsasti ja efektiivselt puhastada nii kitsa ruudujaotusega aknad kui ka kõik muud väikesed aknapinnad.