WV 6 kitsas imemisotsak (170 mm)
Ideaalne 170 mm laiuste aknaruutude puhastamiseks: aknapesuri WV 6 väike imemisotsak väikeste aknapindade puhastamiseks.
Kui suur otsak on akna puhastamiseks liiga suur, on aknapesuriga WV 6 hea kasutada kitsast imemisotsakut. Tänu oma 170 mm laiusele saab otsakuga hõlpsasti ja efektiivselt puhastada nii kitsa ruudujaotusega aknad kui ka kõik muud väikesed aknapinnad.
Omadused ja tulu
Pikk silikoonriba
- Pikk silikoonriba muudab aknapesuri Window Vac veelgi paindlikumaks ja võimaldab ka pikad aknad puhastada vaid ühe tõmbega.
Kitsas kuju
- Sobib väikeste pindade puhastamiseks.
Lihtne vahetada
- Imemisotsakuid on lihtne vahetada.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Kogus (tk.)
|1
|Värvus
|Kollane
|Kaal (kg)
|0,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|172 x 98 x 41
Kasutusvaldkonnad
- Iluvõredega aknad
- Siledad pinnad
- Peeglid
- Keraamilised plaadid