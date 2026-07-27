WV 6 kitsas imemisotsak (170 mm, valge)

Ideaalne väikeste aknaruutude ning teiste väikeste aknapindade puhastamiseks: 170 mm laiune kitsas imemisotsak aknapesurile WV 6.

170 mm laiune väike imemisotsak aknapesuri mudelile WV 6 sobib eriti hästi kitsa ruudujaotusega akende ja muude väikeste aknapindade puhastamiseks, mida ei hästi puhastada suurema imemisotsakuga.

Omadused ja tulu
Xtra!Flex® kummiriba
  • Uuendusliku tehnoloogiaga silikoonist Xtra!Flex® kummiriba muudab puhastamise veelgi paindlikumaks – ideaalne kasutamiseks otse kuni põranda ja servadeni.
  • Pika silikoonlaba saab eemaldada ühe võttega, muutes nii akutoitel aknapuhasti veel paindlikumaks.
Kitsas kuju
Lihtne vahetada
  • Imemisotsakuid on lihtne vahetada.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Kogus (tk.) 1
Värvus Valge
Kaal (kg) 0,1
Kaal, sh pakend (kg) 0,2
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 172 x 98 x 41
Kasutusvaldkonnad
  • Iluvõredega aknad
  • Siledad pinnad
  • Aknad ja klaaspinnad
  • Peeglid
  • Keraamilised plaadid
  • Dušinurk/vann
  • Köögi töötasapinnad
  • Kondens
  • Päikeseenergia süsteemid
Lisatarvikud