WV 6 kitsas imemisotsak (170 mm, valge)
Ideaalne väikeste aknaruutude ning teiste väikeste aknapindade puhastamiseks: 170 mm laiune kitsas imemisotsak aknapesurile WV 6.
170 mm laiune väike imemisotsak aknapesuri mudelile WV 6 sobib eriti hästi kitsa ruudujaotusega akende ja muude väikeste aknapindade puhastamiseks, mida ei hästi puhastada suurema imemisotsakuga.
Omadused ja tulu
Xtra!Flex® kummiriba
- Uuendusliku tehnoloogiaga silikoonist Xtra!Flex® kummiriba muudab puhastamise veelgi paindlikumaks – ideaalne kasutamiseks otse kuni põranda ja servadeni.
- Pika silikoonlaba saab eemaldada ühe võttega, muutes nii akutoitel aknapuhasti veel paindlikumaks.
Kitsas kuju
Lihtne vahetada
- Imemisotsakuid on lihtne vahetada.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Kogus (tk.)
|1
|Värvus
|Valge
|Kaal (kg)
|0,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|172 x 98 x 41
Kasutusvaldkonnad
- Iluvõredega aknad
- Siledad pinnad
- Aknad ja klaaspinnad
- Peeglid
- Keraamilised plaadid
- Dušinurk/vann
- Köögi töötasapinnad
- Kondens
- Päikeseenergia süsteemid