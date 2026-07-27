WV mikrokiudlapp välitingimustesse
Ideaalne välitingimustes kasutamiseks: takjapaelkinnitusega mikrokiudlapp ja suure hulgaga abrasiivsete kiududega. Komplekti kuulub ka mustusekaabits tõrksa mustuse eemaldamiseks.
Tänud takjapaelkinnitusele saab mikrokiudlappi väga lihtsalt pihustuspudeli otsa kinnitada ja vahetada. Tänu eriti suurele abrasiivsete kiudude hulgale, sobib puhastuslapp eriti hästi akende puhastamiseks väljastpoolt. Komplekti kuuluv mustusekaabits eemaldab aknalt ka kõige tõrksama mustuse.
Omadused ja tulu
Välitingimustes kasutatav mikrokiudlapp
- Läikivate ja triipudeta akende saavutamiseks
takjapaelkinnitus
- Tänud takjapaelkinnitusele saab mikrokiudlappi väga lihtsalt pihustuspudeli otsa kinnitada ja vahetada.
Mustusekaabits
Sobib WV pihustuspudeli komplektiga (2.633-129.0)
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Kogus (tk.)
|2
|Kiudkangas
|70% polüestrit; 30% polüamiidi
|Värvus
|Valge
|Kaal (kg)
|0,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|70 x 275 x 30
Kokkusobivad masinad
- WV 2 Plus N D500
- WV 2 Plus NP
- WV 2 Universal Black Edition+
- WV 2 Universal Care+
- WV 2 Universal Extra+ Black
- WV 2 Universal Home
- WV 2 Universal Multi
- WV 2 Universal Precision
- WV 3 Comfort Black Edition+
- WV 3 Comfort Care
- WV 3 Comfort Extended
- WV 3 Comfort Precision
- WV 3 Comfort Precision+ Black
- WV 4-4 Plus
- WV 4-4 Plus Battery Set
Kasutusvaldkonnad
- Aknad ja klaaspinnad
- Keraamilised plaadid
- Peeglid
- Eemaldab ka tõrksa mustuse