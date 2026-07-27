Multitööriist Lisatarvik MT CS 250/36

Vahetatav lisatarvik Kärcheri multifunktsionaalsele akutoitel tööriistale MT 36 Bp: postkinnitusega kompaktse disainiga lõiketera MT CS 250/36 puude ohutuks ja täpseks pügamiseks, sealhulgas ka kõrgemal asuvate kohtade pügamiseks maa pealt.

Multifunktsionaalse tööriista MT 36 Bp jaoks ette nähtud lõiketeraga MT CS 250/36 saab lõigata ja pügada puid mugavalt ja ohutult. Tera ulatub ka raskesti ligipääsetavate oksteni ning tänu oma kompaktsele disainile, 25 cm pikkusele saeplaadile ja 3/8“ saehambasammule saab sellega kiiresti ja täpselt teostada puude hoolduslõikust.

Omadused ja tulu
Multitööriist Lisatarvik MT CS 250/36: Keti automaatne õlitamine
Keti automaatne õlitamine
Minimaalne hooldusvajadus ja pikk kasutusiga. Toodab vähe soojust ja on äärmiselt tõhus.
Multitööriist Lisatarvik MT CS 250/36: Oregon® saekett ja saeplaat
Oregon® saekett ja saeplaat
Takistab keti ringi käimist, kui lüliti on vabastatud.
Multitööriist Lisatarvik MT CS 250/36: Kompaktne ehitus
Kompaktne ehitus
Kompaktne ning lihtne transportida ja hoiustada. Ideaalne noorte põllukultuuride ja puude eest hoolitsemiseks.
Märkimisväärselt madal vibratsioon võrreldes bensiinimootoriga masinatega
  • Vaevata töö pikkadeks perioodideks.
  • Kaitseb kasutaja tervist.
Paindlikkus Kärcheri 36 V platvormiga
  • Akut saab vajadusel hõlpsasti kasutada ka teistel seadmetel.
  • Suurendab töötamise produktiivsust ja ohutust.
Ei teki kahjulikke ainete või CO2 emissioone
  • Kaitseb keskkonda ja kasutaja tervist.
Võrreldes bensiinimootoriga seadmetega kuni 90% väiksemad kasutus- ja hoolduskulud
  • Eriti ökonoomne, kuna bensiinikulud puuduvad.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Aku platvorm 36 V Aku platvorm
Saeplaat (mm) 250
Keti kiirus (m/s) 12
Ketimõõdik 1,3 mm / 0,050"
Esisanga vibratsiooni väärtus (ΔK=1,5 m/s2) (m/s²) 3
Pinge (V) 36
Aku jõudlus ühe laadimisega (Cuts) max. 400 (6,0 Ah) / max. 500 (7,5 Ah)
Aku tööaeg ühe laadimisega (min) max. 45 (6,0 Ah) / max. 55 (7,5 Ah)
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 1,9
Kaal, sh pakend (kg) 3
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 940 x 120 x 130

Scope of supply

  • ketikaitse
  • Saeplaat
  • Saekett
Kasutusvaldkonnad
  • Saab kasutada ka puuviljade kasvatamiseks saagi suurendamise eesmärgil
  • Kõrgete puude ja põõsaste harvendamiseks ja pügamiseks
  • Ideaalne tormikahjude ohutuks likvideerimiseks
Lisatarvikud
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