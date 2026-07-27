Multifunktsionaalse tööriista MT 36 Bp jaoks ette nähtud lõiketeraga MT CS 250/36 saab lõigata ja pügada puid mugavalt ja ohutult. Tera ulatub ka raskesti ligipääsetavate oksteni ning tänu oma kompaktsele disainile, 25 cm pikkusele saeplaadile ja 3/8“ saehambasammule saab sellega kiiresti ja täpselt teostada puude hoolduslõikust.