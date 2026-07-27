Multitööriist Lisatarvik MT CS 250/36
Vahetatav lisatarvik Kärcheri multifunktsionaalsele akutoitel tööriistale MT 36 Bp: postkinnitusega kompaktse disainiga lõiketera MT CS 250/36 puude ohutuks ja täpseks pügamiseks, sealhulgas ka kõrgemal asuvate kohtade pügamiseks maa pealt.
Multifunktsionaalse tööriista MT 36 Bp jaoks ette nähtud lõiketeraga MT CS 250/36 saab lõigata ja pügada puid mugavalt ja ohutult. Tera ulatub ka raskesti ligipääsetavate oksteni ning tänu oma kompaktsele disainile, 25 cm pikkusele saeplaadile ja 3/8“ saehambasammule saab sellega kiiresti ja täpselt teostada puude hoolduslõikust.
Omadused ja tulu
Keti automaatne õlitamineMinimaalne hooldusvajadus ja pikk kasutusiga. Toodab vähe soojust ja on äärmiselt tõhus.
Oregon® saekett ja saeplaatTakistab keti ringi käimist, kui lüliti on vabastatud.
Kompaktne ehitusKompaktne ning lihtne transportida ja hoiustada. Ideaalne noorte põllukultuuride ja puude eest hoolitsemiseks.
Märkimisväärselt madal vibratsioon võrreldes bensiinimootoriga masinatega
- Vaevata töö pikkadeks perioodideks.
- Kaitseb kasutaja tervist.
Paindlikkus Kärcheri 36 V platvormiga
- Akut saab vajadusel hõlpsasti kasutada ka teistel seadmetel.
- Suurendab töötamise produktiivsust ja ohutust.
Ei teki kahjulikke ainete või CO2 emissioone
- Kaitseb keskkonda ja kasutaja tervist.
Võrreldes bensiinimootoriga seadmetega kuni 90% väiksemad kasutus- ja hoolduskulud
- Eriti ökonoomne, kuna bensiinikulud puuduvad.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Aku platvorm
|36 V Aku platvorm
|Saeplaat (mm)
|250
|Keti kiirus (m/s)
|12
|Ketimõõdik
|1,3 mm / 0,050"
|Esisanga vibratsiooni väärtus (ΔK=1,5 m/s2) (m/s²)
|3
|Pinge (V)
|36
|Aku jõudlus ühe laadimisega (Cuts)
|max. 400 (6,0 Ah) / max. 500 (7,5 Ah)
|Aku tööaeg ühe laadimisega (min)
|max. 45 (6,0 Ah) / max. 55 (7,5 Ah)
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|1,9
|Kaal, sh pakend (kg)
|3
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|940 x 120 x 130
Scope of supply
- ketikaitse
- Saeplaat
- Saekett
Kasutusvaldkonnad
- Saab kasutada ka puuviljade kasvatamiseks saagi suurendamise eesmärgil
- Kõrgete puude ja põõsaste harvendamiseks ja pügamiseks
- Ideaalne tormikahjude ohutuks likvideerimiseks
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