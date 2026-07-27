Multitööriist Lisatarvik MT HT 550/36
Vahetatav lisatarvik Kärcheri multifunktsionaalsele akutoitel tööriistale MT 36 Bp: mugav hekilõikustera MT HT 550/36 tagab täpsed lõiketulemused keerukatel pügamistöödel: näiteks kõrgete hekkide või maa lähedalt pügamisel.
Kõrged hekid või maapinna lähedal asetsevad oksad on mitmel moel väljakutseid esitavad. Multifunktsionaalse akutoitel tööriista MT 36 Bp jaoks mõeldud hekilõikustera MT HT 550/36 muudab selliste keerukate toimingute teostamise lihtsamaks. Lisaks on sellel vahetataval tarvikul kõrgekvaliteetsed terad ja selle lõikenurka on lihtne kohandada, mis tagab täpse lõike ja parimad lõiketulemused.
Omadused ja tulu
Lõikenurga reguleerimine
- Lõikenurka saab seadistada praktiliselt igasse asendisse.
Teemantteritatud lõiketera
- Minimaalne hooldusvajadus ja pikk kasutusiga.
- Toodab vähe soojust ja on äärmiselt tõhus.
Hekilõikur
- Lõikmetest vabanemine on lihtne ja mugav.
Kompaktne ehitus
- Kompaktne ning lihtne transportida ja hoiustada.
- Ideaalne noorte põllukultuuride ja puude eest hoolitsemiseks.
Paindlikkus Kärcheri 36 V platvormiga
- Akut saab vajadusel hõlpsasti kasutada ka teistel seadmetel.
- Suurendab töötamise produktiivsust ja ohutust.
Ei teki kahjulikke ainete või CO2 emissioone
- Kaitseb keskkonda ja kasutaja tervist.
Märkimisväärselt madal vibratsioon võrreldes bensiinimootoriga masinatega
- Vaevata töö pikkadeks perioodideks.
- Kaitseb kasutaja tervist.
Võrreldes bensiinimootoriga seadmetega kuni 90% väiksemad kasutus- ja hoolduskulud
- Eriti ökonoomne, kuna bensiinikulud puuduvad.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Aku platvorm
|36 V Aku platvorm
|Lõike pikkus (mm)
|550
|Hammaste asetus (mm)
|28
|Lõikenurk (°)
|180
|Esisanga vibratsiooni väärtus (ΔK=1,5 m/s2) (m/s²)
|3,8
|Pinge (V)
|36
|Aku tööaeg ühe laadimisega (min)
|max. 100 (6,0 Ah) / max. 125 (7,5 Ah)
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|2,3
|Kaal, sh pakend (kg)
|3,3
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1305 x 125 x 87
Scope of supply
- Tera kaitse
- Hekilõikur
Kasutusvaldkonnad
- Kõrgete hekkide ja põõsaste külgede, alumise ja ülemise osa pügamiseks
- Kõrgete põõsaste ja hekkide pügamiseks ülevalt
- Ideaalne puude ja põõsaste kujundamiseks, nt püramiidjaks pügamisel
- Hekkide ja põõsaste raskesti ligipääsetavate kohtade lõikamiseks ja pügamiseks
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