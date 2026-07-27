Kõrged hekid või maapinna lähedal asetsevad oksad on mitmel moel väljakutseid esitavad. Multifunktsionaalse akutoitel tööriista MT 36 Bp jaoks mõeldud hekilõikustera MT HT 550/36 muudab selliste keerukate toimingute teostamise lihtsamaks. Lisaks on sellel vahetataval tarvikul kõrgekvaliteetsed terad ja selle lõikenurka on lihtne kohandada, mis tagab täpse lõike ja parimad lõiketulemused.