Kompaktne, väga mobiilne ja samal ajal võimas sünkroongeneraator PGG 3/1 võimsusega 2,8 kW eraldiseisva toiteallikana, nt. ehitusplatsidel, põllumajanduses või munitsipaaltegevuses. Usaldusväärne 4-taktiline bensiinimootor võimaldab tänu konstantsele võimsusele ja keerukale ohutustehnikale koos ülekoormuse ja õli puudumise kaitsega ohutut kasutamist ning kasutajasõbraliku masina lihtsat teisaldamist tänu torkekindlatele rehvidele ja kokkupandavale tõukesangale. Kaks maandusega vahelduvvoolu pistikupesa on varustatud automaatse pingeregulaatoriga (AVR) ja sobivad seetõttu ka tundlike elektroonikaseadmete käitamiseks. Kuni 12-tunnine kasutusaeg (täiskoormusel 6,5 tundi) 15-liitrise paagi korral katab liiaga kogu tööpäeva.