Elektrigeneraator PGG 3/1
Bensiinil töötav nimivõimsusega 2,8 kW, torkekindlad rehvid ja 15-liitrine paak: sünkroongeneraator PGG 3/1 kuni 12-tunniseks tööks sõltumata välistest toiteallikatest paljudel töökohtadel.
Kompaktne, väga mobiilne ja samal ajal võimas sünkroongeneraator PGG 3/1 võimsusega 2,8 kW eraldiseisva toiteallikana, nt. ehitusplatsidel, põllumajanduses või munitsipaaltegevuses. Usaldusväärne 4-taktiline bensiinimootor võimaldab tänu konstantsele võimsusele ja keerukale ohutustehnikale koos ülekoormuse ja õli puudumise kaitsega ohutut kasutamist ning kasutajasõbraliku masina lihtsat teisaldamist tänu torkekindlatele rehvidele ja kokkupandavale tõukesangale. Kaks maandusega vahelduvvoolu pistikupesa on varustatud automaatse pingeregulaatoriga (AVR) ja sobivad seetõttu ka tundlike elektroonikaseadmete käitamiseks. Kuni 12-tunnine kasutusaeg (täiskoormusel 6,5 tundi) 15-liitrise paagi korral katab liiaga kogu tööpäeva.
Omadused ja tulu
Erakordne kasutuskergusSuur mobiilsus tänu kokkupandavale lükkesangale ja torkekindlatele rehvidele. Elekterkäivituse funktsioon bensiinimootori mugavaks ja kiireks käivitamiseks.
Ülim töökindlus ja ohutusMaksimaalse ohutuse tagamiseks ülekoormuse ja õlipuuduse kaitsega ning torudest terasraamiga. Automaatpingeregulaatoriga (AVR) tundlike elektroonikaseadmete käitamiseks.
Kärcheri kõrgsurvepesurite käitamine
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|230
|Helirõhutase (dB(A))
|74
|Nimijõudlus (kW)
|2,8
|Väljund (kW)
|3
|Ajami tüüp
|Bensiin
|Hüdraulika töömaht (cm³)
|208
|Mootori nominaalkiirus (kW/hp)
|4 / 5,4
|Kütusekulu (l/h)
|2,3
|Paagi maht (l)
|15
|Tööaeg 50% väljundi korral (h)
|12
|Tööaeg 100% väljundi korral (h)
|6,5
|Kaal, sh pakend (kg)
|56,1
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|51,7
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|645 x 622 x 549
Scope of supply
- Käitusoleku kuva
- Alalisvoolu (DC) väljund (12 V)
- Kaitseklass IP 23
- Vähese õli ja ülekoormuse kaitse
- Kütusemõõdik
- Ühefasiline pistikupesa, tüüp F (Schuko)
- Automaatpingeregulaator (AVR)
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Eraldiseisev energiaallikas omavalitsustele, nt. tolmuimejatele
- Eraldiseisev energiaallikas ehituses, nt. nurklihvijatele
- Eraldiseisev energiaallikas põllumajanduses, nt. kõrgsurvepesuritele
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