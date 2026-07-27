Elektrigeneraator PGG 3/1

Bensiinil töötav nimivõimsusega 2,8 kW, torkekindlad rehvid ja 15-liitrine paak: sünkroongeneraator PGG 3/1 kuni 12-tunniseks tööks sõltumata välistest toiteallikatest paljudel töökohtadel.

Kompaktne, väga mobiilne ja samal ajal võimas sünkroongeneraator PGG 3/1 võimsusega 2,8 kW eraldiseisva toiteallikana, nt. ehitusplatsidel, põllumajanduses või munitsipaaltegevuses. Usaldusväärne 4-taktiline bensiinimootor võimaldab tänu konstantsele võimsusele ja keerukale ohutustehnikale koos ülekoormuse ja õli puudumise kaitsega ohutut kasutamist ning kasutajasõbraliku masina lihtsat teisaldamist tänu torkekindlatele rehvidele ja kokkupandavale tõukesangale. Kaks maandusega vahelduvvoolu pistikupesa on varustatud automaatse pingeregulaatoriga (AVR) ja sobivad seetõttu ka tundlike elektroonikaseadmete käitamiseks. Kuni 12-tunnine kasutusaeg (täiskoormusel 6,5 tundi) 15-liitrise paagi korral katab liiaga kogu tööpäeva.

Omadused ja tulu
Elektrigeneraator PGG 3/1: Erakordne kasutuskergus
Erakordne kasutuskergus
Suur mobiilsus tänu kokkupandavale lükkesangale ja torkekindlatele rehvidele. Elekterkäivituse funktsioon bensiinimootori mugavaks ja kiireks käivitamiseks.
Elektrigeneraator PGG 3/1: Ülim töökindlus ja ohutus
Ülim töökindlus ja ohutus
Maksimaalse ohutuse tagamiseks ülekoormuse ja õlipuuduse kaitsega ning torudest terasraamiga. Automaatpingeregulaatoriga (AVR) tundlike elektroonikaseadmete käitamiseks.
Elektrigeneraator PGG 3/1: Kärcheri kõrgsurvepesurite käitamine
Kärcheri kõrgsurvepesurite käitamine
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Faaside arv (Ph) 1
Pinge (V) 230
Helirõhutase (dB(A)) 74
Nimijõudlus (kW) 2,8
Väljund (kW) 3
Ajami tüüp Bensiin
Hüdraulika töömaht (cm³) 208
Mootori nominaalkiirus (kW/hp) 4 / 5,4
Kütusekulu (l/h) 2,3
Paagi maht (l) 15
Tööaeg 50% väljundi korral (h) 12
Tööaeg 100% väljundi korral (h) 6,5
Kaal, sh pakend (kg) 56,1
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 51,7
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 645 x 622 x 549

Scope of supply

  • Käitusoleku kuva
  • Alalisvoolu (DC) väljund (12 V)
  • Kaitseklass IP 23
  • Vähese õli ja ülekoormuse kaitse
  • Kütusemõõdik
  • Ühefasiline pistikupesa, tüüp F (Schuko)
  • Automaatpingeregulaator (AVR)
Elektrigeneraator PGG 3/1
Elektrigeneraator PGG 3/1
Videos
Kasutusvaldkonnad
  • Eraldiseisev energiaallikas omavalitsustele, nt. tolmuimejatele
  • Eraldiseisev energiaallikas ehituses, nt. nurklihvijatele
  • Eraldiseisev energiaallikas põllumajanduses, nt. kõrgsurvepesuritele
OTSI VARUOSI

Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.