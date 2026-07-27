Elektrigeneraator PGG 6/1
Nimivõimsusega 5 kW bensiinimootoriga sünkroongeneraator PGG 6/1 avaldab muljet kuni 10-tunnist käitamist võimaldava eraldiseisva toiteallikaga paljudes äri- ja munitsipaalrakendustes.
Meie võimsa ja usaldusväärse 4-taktilise bensiinimootoriga (EU STAGE V) käitatav sünkroongeneraator PGG 6/1 võimsusega 5 kW tagab sõltumatu toiteallika ehitusplatsidel, põllumajanduses või munitsipaalpiirkondades. Suur 25-liitrine paak võimaldab kauast, kuni 10-tunnist käitamist (täisvõimsusel kuni 6,5 tundi), samas kui vastupidav terasraam, torkekindlad rehvid ja kokkupandav tõukesang tagavad maksimaalse mobiilsuse ka rasketes tingimustes. Tänu kahele maandusega pistikupesale ja ühele sinisele haagissuvila pistikupesale (kõik ühefaasilisele vahelduvvoolule) koos automaatse pingeregulaatoriga (AVR) on masinal piisavad ühendamisvõimalused erinevatele tööriistadele ja seadmetele. Keerukas ohutustehnika koos ülekoormuse ja õli puudumise kaitsega väldib usaldusväärselt kasutajasõbraliku masina kahjustusi.
Omadused ja tulu
Erakordne kasutuskergusTorkekindlad rattad tagavad masina hea liikuvuse igal ajal Elekterkäivituse funktsioon bensiinimootori mugavaks ja kiireks käivitamiseks.
Ülim töökindlus ja ohutusAutomaatse pingeregulaatoriga (AVR), mis annab suures osas konstantset pinget.
Väga võimas230 V sünkroongeneraator tagab usaldusväärselt pideva võimsuse 5,5 kW. Võimas bensiinimootor min. 6,5-tunnistele rakendustele ühe paagitäiega.
Kärcheri kõrgsurvepesurite käitamine
- Kõrgsurvepesurite kasutamiseks piirkondades, kus puudub välistoide.
- Sobib valitud ühefaasilistele kõrgsurvepesuritele.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|230
|Helirõhutase (dB(A))
|75
|Nimijõudlus (kW)
|5
|Väljund (kW)
|5,5
|Ajami tüüp
|Bensiin
|Hüdraulika töömaht (cm³)
|390
|Mootori nominaalkiirus (kW/hp)
|8,5 / 11,6
|Kütusekulu (l/h)
|3,8
|Paagi maht (l)
|25
|Tööaeg 50% väljundi korral (h)
|10
|Tööaeg 100% väljundi korral (h)
|6,5
|Kaal, sh pakend (kg)
|92,4
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|84,7
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|743 x 713 x 670
Scope of supply
- Käitusoleku kuva
- Alalisvoolu (DC) väljund (12 V)
- Kaitseklass IP 23
- Vähese õli ja ülekoormuse kaitse
- Kütusemõõdik
- 2 ühefaasilist F-tüüpi pistikupesa (Schuko)
- Ühefaasiline CEE pistikupesa (32 A)
- Automaatpingeregulaator (AVR)
Videos
Kokkusobivad masinad
- HD 5/11 E Classic
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 C Plus + FR Classic
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
Kasutusvaldkonnad
- Eraldiseisev energiaallikas omavalitsustele, nt. tolmuimejatele
- Eraldiseisev energiaallikas ehituses, nt. nurklihvijatele
- Eraldiseisev energiaallikas põllumajanduses, nt. kõrgsurvepesuritele
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