Meie võimsa ja usaldusväärse 4-taktilise bensiinimootoriga (EU STAGE V) käitatav sünkroongeneraator PGG 6/1 võimsusega 5 kW tagab sõltumatu toiteallika ehitusplatsidel, põllumajanduses või munitsipaalpiirkondades. Suur 25-liitrine paak võimaldab kauast, kuni 10-tunnist käitamist (täisvõimsusel kuni 6,5 tundi), samas kui vastupidav terasraam, torkekindlad rehvid ja kokkupandav tõukesang tagavad maksimaalse mobiilsuse ka rasketes tingimustes. Tänu kahele maandusega pistikupesale ja ühele sinisele haagissuvila pistikupesale (kõik ühefaasilisele vahelduvvoolule) koos automaatse pingeregulaatoriga (AVR) on masinal piisavad ühendamisvõimalused erinevatele tööriistadele ja seadmetele. Keerukas ohutustehnika koos ülekoormuse ja õli puudumise kaitsega väldib usaldusväärselt kasutajasõbraliku masina kahjustusi.