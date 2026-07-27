Elektrigeneraator PGG 8/3
Võimsusega 7 kW sünkroongeneraator PGG 8/3. Eraldiseisva AC ja kolmefaasilise voolu toitega ehitusplatsidel, põllumajanduses või munitsipaalvaldkonnas.
Nii äri- kui ka munitsipaalrakenduste korral: toide pole kohapeal sageli tagatud. See probleem lahendatakse kiiresti meie võimsa, bensiinimootoriga sünkroongeneraatoriga PGG 8/3. Tänu torkekindlatele rehvidele ja kokkupandavale tõukesangale on seda lihtne kohapeal teisaldada ja manööverdada. 25-liitrine paak tagab pika kuni 7-tunnise kasutuse (täisvõimsusel kuni 5,5 tundi), usaldusväärne 4-taktiline bensiinimootor (EU STAGE V) tagab püsiva võimsuse 7 kW. Kahe maandusega pistikupesaga (AC) ja punase 400 V pistikupesaga (kolmefaasiline vool) pakub see teie seadmetele palju ühendusvõimalusi. Automaatne pingeregulaator (AVR) võimaldab ka tundlike elektroonikaseadmete käitamist. Kasulikud seadmedetailid, nt ülekoormuse ja õli puudumise kaitse ning tugev torudest terasraam kaitsevad kasutajaid ja masinat usaldusväärselt võimalike riskide ja kahjustuste eest.
Omadused ja tulu
Erakordne kasutuskergusSuur mobiilsus tänu kokkupandavale lükkesangale ja torkekindlatele rehvidele. Elekterkäivituse funktsioon bensiinimootori mugavaks ja kiireks käivitamiseks.
Ülim töökindlus ja ohutusMaksimaalse ohutuse tagamiseks ülekoormuse ja õlipuuduse kaitsega ning torudest terasraamiga. Automaatpingeregulaatoriga (AVR) tundlike elektroonikaseadmete käitamiseks.
Kärcheri kõrgsurvepesurite käitamine
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|3
|Pinge (V)
|400
|Helirõhutase (dB(A))
|76
|Nimijõudlus (kW)
|2
|Nimijõudlus (kolmefaasiline vool) (kW)
|7
|Väljund (kW)
|2,5
|Jõudlus (kolmefaasiline vool) (kW)
|max. 7,5
|Ajami tüüp
|Bensiin
|Hüdraulika töömaht (cm³)
|440
|Mootori nominaalkiirus (kW/hp)
|9 / 12,2
|Kütusekulu (l/h)
|4,5
|Paagi maht (l)
|25
|Tööaeg 50% väljundi korral (h)
|7
|Tööaeg 100% väljundi korral (h)
|5,5
|Kaal, sh pakend (kg)
|99,6
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|89,7
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|743 x 713 x 670
Scope of supply
- Käitusoleku kuva
- Alalisvoolu (DC) väljund (12 V)
- Kaitseklass IP 23
- Vähese õli ja ülekoormuse kaitse
- Kütusemõõdik
- Ühefasiline pistikupesa, tüüp F (Schuko)
- Kolmefaasiline pistikupesa CEE (16 A)
- Automaatpingeregulaator (AVR)
Videos
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
- Eraldiseisev energiaallikas omavalitsustele, nt. tolmuimejatele
- Eraldiseisev energiaallikas ehituses, nt. nurklihvijatele
- Eraldiseisev energiaallikas põllumajanduses, nt. kõrgsurvepesuritele
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