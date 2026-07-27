Nii äri- kui ka munitsipaalrakenduste korral: toide pole kohapeal sageli tagatud. See probleem lahendatakse kiiresti meie võimsa, bensiinimootoriga sünkroongeneraatoriga PGG 8/3. Tänu torkekindlatele rehvidele ja kokkupandavale tõukesangale on seda lihtne kohapeal teisaldada ja manööverdada. 25-liitrine paak tagab pika kuni 7-tunnise kasutuse (täisvõimsusel kuni 5,5 tundi), usaldusväärne 4-taktiline bensiinimootor (EU STAGE V) tagab püsiva võimsuse 7 kW. Kahe maandusega pistikupesaga (AC) ja punase 400 V pistikupesaga (kolmefaasiline vool) pakub see teie seadmetele palju ühendusvõimalusi. Automaatne pingeregulaator (AVR) võimaldab ka tundlike elektroonikaseadmete käitamist. Kasulikud seadmedetailid, nt ülekoormuse ja õli puudumise kaitse ning tugev torudest terasraam kaitsevad kasutajaid ja masinat usaldusväärselt võimalike riskide ja kahjustuste eest.