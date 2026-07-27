Elektrigeneraator PGG 8/3

Võimsusega 7 kW sünkroongeneraator PGG 8/3. Eraldiseisva AC ja kolmefaasilise voolu toitega ehitusplatsidel, põllumajanduses või munitsipaalvaldkonnas.

Nii äri- kui ka munitsipaalrakenduste korral: toide pole kohapeal sageli tagatud. See probleem lahendatakse kiiresti meie võimsa, bensiinimootoriga sünkroongeneraatoriga PGG 8/3. Tänu torkekindlatele rehvidele ja kokkupandavale tõukesangale on seda lihtne kohapeal teisaldada ja manööverdada. 25-liitrine paak tagab pika kuni 7-tunnise kasutuse (täisvõimsusel kuni 5,5 tundi), usaldusväärne 4-taktiline bensiinimootor (EU STAGE V) tagab püsiva võimsuse 7 kW. Kahe maandusega pistikupesaga (AC) ja punase 400 V pistikupesaga (kolmefaasiline vool) pakub see teie seadmetele palju ühendusvõimalusi. Automaatne pingeregulaator (AVR) võimaldab ka tundlike elektroonikaseadmete käitamist. Kasulikud seadmedetailid, nt ülekoormuse ja õli puudumise kaitse ning tugev torudest terasraam kaitsevad kasutajaid ja masinat usaldusväärselt võimalike riskide ja kahjustuste eest.

Omadused ja tulu
Elektrigeneraator PGG 8/3: Erakordne kasutuskergus
Erakordne kasutuskergus
Suur mobiilsus tänu kokkupandavale lükkesangale ja torkekindlatele rehvidele. Elekterkäivituse funktsioon bensiinimootori mugavaks ja kiireks käivitamiseks.
Elektrigeneraator PGG 8/3: Ülim töökindlus ja ohutus
Ülim töökindlus ja ohutus
Maksimaalse ohutuse tagamiseks ülekoormuse ja õlipuuduse kaitsega ning torudest terasraamiga. Automaatpingeregulaatoriga (AVR) tundlike elektroonikaseadmete käitamiseks.
Elektrigeneraator PGG 8/3: Kärcheri kõrgsurvepesurite käitamine
Kärcheri kõrgsurvepesurite käitamine
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Faaside arv (Ph) 3
Pinge (V) 400
Helirõhutase (dB(A)) 76
Nimijõudlus (kW) 2
Nimijõudlus (kolmefaasiline vool) (kW) 7
Väljund (kW) 2,5
Jõudlus (kolmefaasiline vool) (kW) max. 7,5
Ajami tüüp Bensiin
Hüdraulika töömaht (cm³) 440
Mootori nominaalkiirus (kW/hp) 9 / 12,2
Kütusekulu (l/h) 4,5
Paagi maht (l) 25
Tööaeg 50% väljundi korral (h) 7
Tööaeg 100% väljundi korral (h) 5,5
Kaal, sh pakend (kg) 99,6
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 89,7
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 743 x 713 x 670

Scope of supply

  • Käitusoleku kuva
  • Alalisvoolu (DC) väljund (12 V)
  • Kaitseklass IP 23
  • Vähese õli ja ülekoormuse kaitse
  • Kütusemõõdik
  • Ühefasiline pistikupesa, tüüp F (Schuko)
  • Kolmefaasiline pistikupesa CEE (16 A)
  • Automaatpingeregulaator (AVR)
Elektrigeneraator PGG 8/3
Elektrigeneraator PGG 8/3
Videos
Kasutusvaldkonnad
  • Eraldiseisev energiaallikas omavalitsustele, nt. tolmuimejatele
  • Eraldiseisev energiaallikas ehituses, nt. nurklihvijatele
  • Eraldiseisev energiaallikas põllumajanduses, nt. kõrgsurvepesuritele
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