Määrdunud vee pump WWP 45
Omadused ja tulu
Väga võimas
Kasutuslihtsus
- Kõik teenindusega seotud komponendid on hõlpsasti juurdepääsetavad.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Vooluhulk (m³/h)
|<= 45
|Maksimaalne imemiskõrgus (m)
|max. 7
|Tõstekõrgus (m)
|max. 25
|Ajami tüüp
|Bensiin
|Hüdraulika töömaht (cm³)
|196
|Mootori nominaalkiirus (kW/hp)
|5,1 / 6,9
|Paagi maht (l)
|3,6
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|35,7
|Kaal, sh pakend (kg)
|40,8
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|629 x 425 x 445
Scope of supply
- Õlivarras
- Voolikuliitmik: 2 tk.
Videos
Lisatarvikud
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