Määrdunud vee pump WWP 45

Omadused ja tulu
Väga võimas
Kasutuslihtsus
  • Kõik teenindusega seotud komponendid on hõlpsasti juurdepääsetavad.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Vooluhulk (m³/h) <= 45
Maksimaalne imemiskõrgus (m) max. 7
Tõstekõrgus (m) max. 25
Ajami tüüp Bensiin
Hüdraulika töömaht (cm³) 196
Mootori nominaalkiirus (kW/hp) 5,1 / 6,9
Paagi maht (l) 3,6
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 35,7
Kaal, sh pakend (kg) 40,8
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 629 x 425 x 445

Scope of supply

  • Õlivarras
  • Voolikuliitmik: 2 tk.
Määrdunud vee pump WWP 45
Määrdunud vee pump WWP 45
Videos
Lisatarvikud
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