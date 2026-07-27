TTS Akna- ja põrandakaabits, 120 cm pikk, teraga 1tk

Ohutu akna- ja põrandakaabits koos teraga Kärcherilt. 120 cm pikk.

Varustatud 120-sentimeetrise käepideme ja teraga, sobib akna- ja põrandakaabits suurepäraselt kergeteks töödeks. Kaabitsal on ka kaitsekate täiendava ohutuse tagamiseks.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Programm ADVANCED / STANDARD / CLASSIC
Materjal Alumiinium / PC
Kogus (tk.) 1
Toote kaal (kg) 0,7
Mõõdud (pikkus x laius) (mm) 105 x 30
TTS Akna- ja põrandakaabits, 120 cm pikk, teraga 1tk
Kasutusvaldkonnad
  • Aknad
  • Põrandad - kuivpuhastus