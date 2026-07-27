TTS Akna- ja põrandakaabits, 120 cm pikk, teraga 1tk
Ohutu akna- ja põrandakaabits koos teraga Kärcherilt. 120 cm pikk.
Varustatud 120-sentimeetrise käepideme ja teraga, sobib akna- ja põrandakaabits suurepäraselt kergeteks töödeks. Kaabitsal on ka kaitsekate täiendava ohutuse tagamiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Programm
|ADVANCED / STANDARD / CLASSIC
|Materjal
|Alumiinium / PC
|Kogus (tk.)
|1
|Toote kaal (kg)
|0,7
|Mõõdud (pikkus x laius) (mm)
|105 x 30
Kasutusvaldkonnad
- Aknad
- Põrandad - kuivpuhastus