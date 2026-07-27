TTS Aknakaabits 1tk
Metallist klaasikaabits Kärcherilt. Kõikide klaaspindade puhastamiseks. Kaabits tarnitakse ilma terata, asendusterad on saadaval.
Kärcheri klambriga mopi hoidja (50 cm) on varustatud seljasõbraliku klamberkinnitusega, 360° pöörleva liigendi ja kasutajasõbraliku taskukinnitusega. Hoidja sobib ideaalselt kasutamiseks kõikide käepidemetega, mille ava läbimõõt on vahemikus 18 mm kuni 23 mm, nagu meie alumiiniumist ja teleskoopkäepidemed.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Programm
|ADVANCED / STANDARD / CLASSIC
|Materjal
|PP / Teras
|Kogus (tk.)
|1
|Toote kaal (kg)
|0,1
|Pakendi kaal (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius) (mm)
|95 x 50
|Mõõdud, pakendatult (mm)
|95 x 50 x 10
Kasutusvaldkonnad
- Aknad
- Põrandad - kuivpuhastus