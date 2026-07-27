TTS Aknakaabits 1tk

Metallist klaasikaabits Kärcherilt. Kõikide klaaspindade puhastamiseks. Kaabits tarnitakse ilma terata, asendusterad on saadaval.

Kärcheri klambriga mopi hoidja (50 cm) on varustatud seljasõbraliku klamberkinnitusega, 360° pöörleva liigendi ja kasutajasõbraliku taskukinnitusega. Hoidja sobib ideaalselt kasutamiseks kõikide käepidemetega, mille ava läbimõõt on vahemikus 18 mm kuni 23 mm, nagu meie alumiiniumist ja teleskoopkäepidemed.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Programm ADVANCED / STANDARD / CLASSIC
Materjal PP / Teras
Kogus (tk.) 1
Toote kaal (kg) 0,1
Pakendi kaal (kg) 0,1
Mõõdud (pikkus x laius) (mm) 95 x 50
Mõõdud, pakendatult (mm) 95 x 50 x 10
Kasutusvaldkonnad
  • Aknad
  • Põrandad - kuivpuhastus
Lisatarvikud