Kärcheri klambriga mopi hoidja (50 cm) on varustatud seljasõbraliku klamberkinnitusega, 360° pöörleva liigendi ja kasutajasõbraliku taskukinnitusega. Hoidja sobib ideaalselt kasutamiseks kõikide käepidemetega, mille ava läbimõõt on vahemikus 18 mm kuni 23 mm, nagu meie alumiiniumist ja teleskoopkäepidemed.