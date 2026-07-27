Kärcheri lühikeste kiududega mikrokiudlapp pakub hästi tasakaalustatud, vaevata libisemisomadusi siledatel ja kergelt tekstuuriga põrandatel. Peened mikrokiud tagavad suurepärase niiskuse imendumise ja seega väga head puhastustulemused. Lapp sobib kasutamiseks nii lame mopi süsteemis koos topeltämbrikäru või ühekordse ämbrikäru ja pressiga kui ka eelniisutatud rakenduste jaoks. Valage üle mopilapi 180 protsenti surnud kaalust. Teine samm ala kuivaks pühkimiseks ei ole üldiselt kummagi meetodi puhul vajalik. Lapil on õmmeldud nurgad ja kokku 4 aasa värvides sinine, punane, kollane ja roheline. Selle värvikoodisüsteemiga saab mopilapi selgelt määrata teatud puhastatavale osale ja ristreostust ennetatakse tõhusalt – aasad, mida ei vajata, lihtsalt lõigatakse ära.