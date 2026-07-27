TTS Pika käepideme ja teraga kaabits 1tk
Pikk metallist kaabits Kärcherilt. Teraga, kaitsekattega, pika käepideme ja kroomitud käepidemega. Saadaval asendusterad.
Kärcheri klambriga mopi hoidja (40 cm) on varustatud seljasõbraliku klamberkinnitusega, 360° pöörleva liigendi ja kasutajasõbraliku taskukinnitusega. Hoidja sobib ideaalselt kasutamiseks kõikide käepidemetega, mille ava läbimõõt on vahemikus 18 mm kuni 23 mm, nagu meie alumiiniumist ja teleskoopkäepidemed.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Programm
|STANDARD / CLASSIC
|Materjal
|PP / Teras / Roostevaba teras
|Kogus (tk.)
|1
|Toote kaal (kg)
|0,3
|Mõõdud (pikkus x laius) (mm)
|105 x 250
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Kasutusvaldkonnad
- Aknad
- Põrandad - kuivpuhastus