TTS Pika käepideme ja teraga kaabits 1tk

Pikk metallist kaabits Kärcherilt. Teraga, kaitsekattega, pika käepideme ja kroomitud käepidemega. Saadaval asendusterad.

Kärcheri klambriga mopi hoidja (40 cm) on varustatud seljasõbraliku klamberkinnitusega, 360° pöörleva liigendi ja kasutajasõbraliku taskukinnitusega. Hoidja sobib ideaalselt kasutamiseks kõikide käepidemetega, mille ava läbimõõt on vahemikus 18 mm kuni 23 mm, nagu meie alumiiniumist ja teleskoopkäepidemed.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Programm STANDARD / CLASSIC
Materjal PP / Teras / Roostevaba teras
Kogus (tk.) 1
Toote kaal (kg) 0,3
Mõõdud (pikkus x laius) (mm) 105 x 250
TTS Pika käepideme ja teraga kaabits 1tk
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Kasutusvaldkonnad
  • Aknad
  • Põrandad - kuivpuhastus
Lisatarvikud