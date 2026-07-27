TTS Aknapesukomplekt
Kast täieliku aknapuhastuskomplektiga.
Komplekt sisaldab: Astro aknapesur 35 cm, polüestrist aknapesuri kate 35 cm, polüestrist aknapesuri kate küürimiskiududega 35 cm, Nova käepide, siin 25/34/45 cm, aknakuivataja varukummi, teleskoopvars 2 x 125 cm, klipsiga aknakraabits, lühikese käepidemega aknakraabits, varuterad, LAMPO pesa 21 mm, LAMPO liigend 21 mm, mikrokiudlapp, tööriistakott.
Omadused ja tulu
Kõik on käe juures
- Selle komplektiga on kõik akende puhastamiseks vajalikud tööriistad käepärast.
- Kvaliteetne kott praktilise kandesangaga.
LAMPO kiirvahetussüsteem
- Tööriistade turvaline kinnitamine teleskoopvarrele LAMPO kiirvahetussüsteemiga.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Materjal
|Alumiinium / PP / / kumm / PA / PP / POM / PET
|Kogus (tk.)
|1
|Toote kaal (kg)
|4
|Pakendi kaal (kg)
|5,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1460 x 130 x 245
|Mõõdud, pakendatult (mm)
|1460 x 130 x 124
Seadmed
- LAMPO ühendus
- Itaalia niit
Kasutusvaldkonnad
- Aknad