TTS Aknapesukomplekt

Kast täieliku aknapuhastuskomplektiga.

Komplekt sisaldab: Astro aknapesur 35 cm, polüestrist aknapesuri kate 35 cm, polüestrist aknapesuri kate küürimiskiududega 35 cm, Nova käepide, siin 25/34/45 cm, aknakuivataja varukummi, teleskoopvars 2 x 125 cm, klipsiga aknakraabits, lühikese käepidemega aknakraabits, varuterad, LAMPO pesa 21 mm, LAMPO liigend 21 mm, mikrokiudlapp, tööriistakott.

Omadused ja tulu
Kõik on käe juures
  • Selle komplektiga on kõik akende puhastamiseks vajalikud tööriistad käepärast.
  • Kvaliteetne kott praktilise kandesangaga.
LAMPO kiirvahetussüsteem
  • Tööriistade turvaline kinnitamine teleskoopvarrele LAMPO kiirvahetussüsteemiga.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Materjal Alumiinium / PP / / kumm / PA / PP / POM / PET
Kogus (tk.) 1
Toote kaal (kg) 4
Pakendi kaal (kg) 5,2
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 1460 x 130 x 245
Mõõdud, pakendatult (mm) 1460 x 130 x 124

Seadmed

  • LAMPO ühendus
  • Itaalia niit
Kasutusvaldkonnad
  • Aknad
Lisatarvikud