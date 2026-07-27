TTS Käepideme ühenduslüli Lampo D23mm

Nurgaliigend LAMPO ühendusega kasutamiseks mopi käepidemetel.

Liigend itaalia keermega. Ideaalne fikseeritud nurga all olevate tööriistade kalde reguleerimiseks.

Omadused ja tulu
Muudetavad reguleerimisvõimalused
  • Liigendi reguleerimine 0 kuni 225° 15° sammuga nupuvajutusega.
  • Nurga reguleerimine võimaldab alati optimaalset ründenurka triibuvaba töö jaoks teleskoopvarrega.
  • Puhastusmasinate ülikiire kinnitamine.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Materjal PA / POM
Kogus (tk.) 1
Toote kaal (kg) 0,1
Pakendi kaal (kg) 0,1
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 150 x 30 x 20
Mõõdud, pakendatult (mm) 150 x 30 x 20

Seadmed

  • LAMPO ühendus
  • Itaalia niit
Kasutusvaldkonnad
  • Aknad