TTS Käepideme ühenduslüli Lampo D23mm
Nurgaliigend LAMPO ühendusega kasutamiseks mopi käepidemetel.
Liigend itaalia keermega. Ideaalne fikseeritud nurga all olevate tööriistade kalde reguleerimiseks.
Omadused ja tulu
Muudetavad reguleerimisvõimalused
- Liigendi reguleerimine 0 kuni 225° 15° sammuga nupuvajutusega.
- Nurga reguleerimine võimaldab alati optimaalset ründenurka triibuvaba töö jaoks teleskoopvarrega.
- Puhastusmasinate ülikiire kinnitamine.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Materjal
|PA / POM
|Kogus (tk.)
|1
|Toote kaal (kg)
|0,1
|Pakendi kaal (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|150 x 30 x 20
|Mõõdud, pakendatult (mm)
|150 x 30 x 20
Seadmed
- LAMPO ühendus
- Itaalia niit
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
- Aknad