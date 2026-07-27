Lihtne kasutada, ikka ja jälle tõestatud: Kärcheri pehme käepidemega klaasipuhasti käepide istub kindlalt käes – ka teleskoopvarrega kasutamisel. Käepide võimaldab lihtsat siini vahetamist ja on valmistatud roostevabast terasest ning kvaliteetsest plastikust.