TTS Klaasipuhasti käepide 1tk

Kärcheri pehme käepidemega klaasipuhasti käepide võimaldab lihtsat siini vahetamist, istub kindlalt käes ja seda saab hõlpsasti kasutada ka teleskoopvarrega.

Lihtne kasutada, ikka ja jälle tõestatud: Kärcheri pehme käepidemega klaasipuhasti käepide istub kindlalt käes – ka teleskoopvarrega kasutamisel. Käepide võimaldab lihtsat siini vahetamist ja on valmistatud roostevabast terasest ning kvaliteetsest plastikust.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Materjal Roostevaba teras / PC
Kogus (tk.) 1
Toote kaal (kg) 0,1
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 90 x 30 x 160

Seadmed

  • LAMPO ühendus
  • Itaalia niit
TTS Klaasipuhasti käepide 1tk
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Aknad
Lisatarvikud