TTS Klaasipuhasti käepide 1tk
Kärcheri pehme käepidemega klaasipuhasti käepide võimaldab lihtsat siini vahetamist, istub kindlalt käes ja seda saab hõlpsasti kasutada ka teleskoopvarrega.
Lihtne kasutada, ikka ja jälle tõestatud: Kärcheri pehme käepidemega klaasipuhasti käepide istub kindlalt käes – ka teleskoopvarrega kasutamisel. Käepide võimaldab lihtsat siini vahetamist ja on valmistatud roostevabast terasest ning kvaliteetsest plastikust.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Materjal
|Roostevaba teras / PC
|Kogus (tk.)
|1
|Toote kaal (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|90 x 30 x 160
Seadmed
- LAMPO ühendus
- Itaalia niit
Kasutusvaldkonnad
- Aknad