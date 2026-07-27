TTS Lampo vars 2 x 150 cm mopi tald 1tk

Teleskoop alumiiniumvarras augu ja Jack Lampo adapteriga - 2 osast.

Ristkülikukujuline ämber, mis on mõeldud kasutamiseks 40-50 cm põrandamoppidega. Ideaalne traditsiooniliseks kasutamiseks.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Käepideme pikkus (mm) 3000
Materjal Alumiinium / PP / PC / PA, tugevdatud klaaskiud
Kogus (tk.) 1
Toote kaal (kg) 0,6
Pakendi kaal (kg) 0,7
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 21 x 21 x 3000
Mõõdud, pakendatult (mm) 21 x 21 x 3000

Seadmed

  • LAMPO ühendus
  • Itaalia niit
Kasutusvaldkonnad
  • Aknad
Lisatarvikud