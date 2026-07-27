TTS Lampo vars 3 x 200 cm mopi tald 1tk

Teleskoop alumiiniumvarras augu ja Jack Lampo adapteriga - 3 osast.

Liigendiga aknapesuri käepide alumiiniumist varrega. Ideaalne professionaalseks kasutamiseks.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Käepideme pikkus (mm) 6000
Materjal Alumiinium / PP / PC / PA, tugevdatud klaaskiud
Kogus (tk.) 1
Toote kaal (kg) 1,4
Pakendi kaal (kg) 1,5
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 21 x 21 x 6000
Mõõdud, pakendatult (mm) 21 x 21 x 6000

Seadmed

  • LAMPO ühendus
  • Itaalia niit
Kasutusvaldkonnad
  • Aknad
Lisatarvikud