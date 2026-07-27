TTS Lampo vars 3 x 200 cm mopi tald 1tk
Teleskoop alumiiniumvarras augu ja Jack Lampo adapteriga - 3 osast.
Liigendiga aknapesuri käepide alumiiniumist varrega. Ideaalne professionaalseks kasutamiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Käepideme pikkus (mm)
|6000
|Materjal
|Alumiinium / PP / PC / PA, tugevdatud klaaskiud
|Kogus (tk.)
|1
|Toote kaal (kg)
|1,4
|Pakendi kaal (kg)
|1,5
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|21 x 21 x 6000
|Mõõdud, pakendatult (mm)
|21 x 21 x 6000
Seadmed
- LAMPO ühendus
- Itaalia niit
Kasutusvaldkonnad
- Aknad