Meie 2 × 200 sentimeetri pikkused teleskoopvarsad ohutuks puhastustööks otse maapinnalt. Nende pikkus muudab redeli kasutamise üleliigseks, spetsiaalselt reguleeritud lükandplokk hoiab ära varda pöörlemise, ohutuskonts ja kinnituskaitse tagavad ohutu käsitsemise. Hoolikalt töödeldud, väga tugev teleskoopvars on valmistatud kvaliteetsest alumiiniumist ja plastikust.