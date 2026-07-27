Kärcheri ECO!Mop süsteemil on universaalliigendil lukustusvõimalus ja 184-sentimeetrine pikendatav teleskoopkäepide, mis teeb sellest ideaalse valiku ka vertikaalseteks puhastustöödeks. Tänu taskukinnitusele võimaldab mopi komplekt mopi pead kiiresti ja lihtsalt vahetada. Kinnitamiseks mõeldud klambriga on see süsteem ka seljasõbralik, kuna ei pea pidevalt kummardama.