TTS Mikrokiust harjastega pesur 35 cm
Mikrokiust akna pesuri varrukas küürimiskiududega, kõrge jõudlus mustuse eemaldamisel.
Klaasipuhastussüsteem fliisist katte ja aknakuivatajaga. Ideaalne traditsiooniliseks kasutuseks.
Omadused ja tulu
Tõhus mustuse vastu
- Tõhus kergelt sisse kuivanud mustuse vastu tänu integreeritud pikkadele abrasiivsetele kiududele.
- Lühikesed nühkimiskiud tagavad jääkide- ja triibuvaba puhastamise.
Kvaliteetsed mopikatted
- Pikk puhastusaeg tänu suurele imavusele.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Töölaius (cm)
|35
|Tekstiili materjal
|PET/PA
|Kogus (tk.)
|1
|Toote kaal (kg)
|0,1
|Pakendi kaal (kg)
|0,1
|Pikkus (mm)
|350
|Mõõdud, pakendatult (mm)
|350 x 65 x 10
Kasutusvaldkonnad
- Aknad