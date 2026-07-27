TTS Mikrokiust harjastega pesur 35 cm

Mikrokiust akna pesuri varrukas küürimiskiududega, kõrge jõudlus mustuse eemaldamisel.

Klaasipuhastussüsteem fliisist katte ja aknakuivatajaga. Ideaalne traditsiooniliseks kasutuseks.

Omadused ja tulu
Tõhus mustuse vastu
  • Tõhus kergelt sisse kuivanud mustuse vastu tänu integreeritud pikkadele abrasiivsetele kiududele.
  • Lühikesed nühkimiskiud tagavad jääkide- ja triibuvaba puhastamise.
Kvaliteetsed mopikatted
  • Pikk puhastusaeg tänu suurele imavusele.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Töölaius (cm) 35
Tekstiili materjal PET/PA
Kogus (tk.) 1
Toote kaal (kg) 0,1
Pakendi kaal (kg) 0,1
Pikkus (mm) 350
Mõõdud, pakendatult (mm) 350 x 65 x 10
Kasutusvaldkonnad
  • Aknad