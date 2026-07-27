Valmistatud kvaliteetsest lühikeste karvadega segakangast, on Kärcheri Pad Strip pesur 45 sentimeetri pikkune ja avaldab muljet optimaalsete tulemustega akende ja muude pindade puhastamisel. Tänu täiendavale integreeritud padjale eemaldab see ka jämeda mustuse ja tugevalt kleepuvad koorikud kiiresti ja tõhusalt. Praktilise takjakinnitusega eriti mugavaks kasutamiseks. Saab kasutada koos Kärcheri T-raamiga.