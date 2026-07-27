TTS White Star mopp, 25 cm 1tk

Kärcheri White Star pesur, 25 cm pikk. Pikkade karvadega pesuri puhastuslapp akende ja muude pindade kiireks puhastamiseks. Saab kasutada koos Kärcheri T-raamiga.

Pestav, 25 sentimeetri pikkune pesuri puhastuslapp akende, klaasi ja muude pindade kiireks puhastamiseks: Kärcheri White Star pesur. Kvaliteetsetest kiududest valmistatud pikkade karvadega kangas tagab väga hea puhastusjõudluse. Praktilise takjakinnitusega eriti mugavaks kasutamiseks. Saab kasutada koos Kärcheri T-raamiga.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Töölaius (cm) 25
Materjal PET / PA
Kogus (tk.) 1
Pikkus (mm) 250
TTS White Star mopp, 25 cm 1tk
Kasutusvaldkonnad
  • Aknad