TTS White Star mopp, 45 cm 1tk
Kärcheri White Star pesur, 45 cm pikk. Pikkade karvadega pesuri puhastuslapp akende ja muude pindade kiireks puhastamiseks. Saab kasutada koos Kärcheri T-raamiga.
Pestav, 45 sentimeetri pikkune pesuri puhastuslapp akende, klaasi ja muude pindade kiireks puhastamiseks: Kärcheri White Star pesur. Kvaliteetsetest kiududest valmistatud pikkade karvadega kangas tagab väga hea puhastusjõudluse. Praktilise takjakinnitusega eriti mugavaks kasutamiseks. Saab kasutada koos Kärcheri T-raamiga.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Töölaius (cm)
|45
|Materjal
|PET / PA
|Kogus (tk.)
|1
|Toote kaal (kg)
|0,1
|Pikkus (mm)
|450
Kasutusvaldkonnad
- Aknad