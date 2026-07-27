25 sentimeetri pikkune professionaalne V-siin võimaldab kiiret siini vahetamist, istub alati ideaalselt ja pakub ka muutuvalt reguleeritavat siini asendit. Valmistatud kvaliteetsest roostevabast terasest, avaldab vastupidav professionaalne siin muljet ka pika elueaga. Tarnitakse koos pehme puhastuskummiga. Saab kasutada Kärcheri klaasipuhasti käepidemetega.