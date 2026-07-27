TTS V-siin, roostevaba teras, 45 cm 1tk
45 cm pikk, professionaalne Kärcheri siin, V-kujulise väljalõike ja muutuvalt reguleeritava siini asendiga. Valmistatud kvaliteetsest roostevabast terasest, tarnitakse koos puhastuskummiga (pehme).
45 sentimeetri pikkune professionaalne V-siin võimaldab kiiret siini vahetamist, istub alati ideaalselt ja pakub ka muutuvalt reguleeritavat siini asendit. Valmistatud kvaliteetsest roostevabast terasest, avaldab vastupidav professionaalne siin muljet ka pika elueaga. Tarnitakse koos pehme puhastuskummiga. Saab kasutada Kärcheri klaasipuhasti käepidemetega.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Materjal
|Roostevaba teras
|Kogus (tk.)
|1
|Toote kaal (kg)
|0,1
|Pikkus (mm)
|450
Kasutusvaldkonnad
- Aknad