TTS Fikseeritud aknapesuhoidja Astro 45 cm
Fikseeritud alumiiniumist tugi Lampo ühendussüsteemiga.
Aknapesuri käepide alumiiniumist varrega. Ideaalne professionaalseks kasutuseks.
Omadused ja tulu
Ergonoomiline käepide
- Tööriist istub tänu kummeeritud ja ergonoomiliselt kujundatud käepidemele täiuslikult käes.
- Kinnitub turvaliselt teleskoopvarrele LAMPO kiirvahetussüsteemiga.
Vastupidav ja kerge
- Plastikust käepide koos alumiiniumist T-talaga tagab madala kogukaalu lihtsaks käsitsemiseks.
- Vastupidav ja mõõtmetelt stabiilne isegi koormuse all.
Silmapaistvad puhastustulemused
- Ühtlane rõhujaotus optimaalse puhastusjõudluse jaoks.
- Kombineeritakse teleskoopvarrega, et hõlpsalt puhastada kõrgeid pindu.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Töölaius (cm)
|45
|Materjal
|Alumiinium / PP / / kumm / PA
|Kogus (tk.)
|1
|Toote kaal (kg)
|0,2
|Pakendi kaal (kg)
|0,2
|Pikkus (mm)
|450
|Mõõdud, pakendatult (mm)
|450 x 25 x 190
Seadmed
- LAMPO ühendus
- Itaalia niit
Kasutusvaldkonnad
- Aknad