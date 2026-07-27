TTS Liigutatav aknapesuhoidja Astro 45 cm

Alumiiniumist liigendiga tugi Lampo ühendussüsteemiga.

Liigendiga aknapesuri käepide alumiiniumist varrega. Ideaalne professionaalseks kasutuseks.

Omadused ja tulu
Ergonoomiline käepide
  • Tööriist istub tänu kummeeritud ja ergonoomiliselt kujundatud käepidemele täiuslikult käes.
  • Kinnitub turvaliselt teleskoopvarrele LAMPO kiirvahetussüsteemiga.
Vastupidav ja kerge
  • Plastikust käepide koos alumiiniumist T-talaga tagab madala kogukaalu lihtsaks käsitsemiseks.
  • Vastupidav ja mõõtmetelt stabiilne isegi koormuse all.
Silmapaistvad puhastustulemused
  • Ühtlane rõhujaotus optimaalse puhastusjõudluse jaoks.
  • 75° pööratav T-tala teeb teleskoopvarrega kombineerituna puhastamise eriti tõhusaks.
  • Kombineeritakse teleskoopvarrega, et hõlpsalt puhastada kõrgeid pindu.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Töölaius (cm) 45
Materjal Alumiinium / PP / / kumm / PA
Kogus (tk.) 1
Toote kaal (kg) 0,2
Pakendi kaal (kg) 0,2
Pikkus (mm) 450
Mõõdud, pakendatult (mm) 450 x 25 x 190

Seadmed

  • LAMPO ühendus
  • Itaalia niit
Kasutusvaldkonnad
  • Aknad
Lisatarvikud