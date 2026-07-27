TTS Teleskooptoru 2 x 125 cm 1tk
Kärcheri teleskoopvars, 2 × 125 cm pikk. Ohutuks tööks otse maapinnalt, ilma redelita.
Meie 2 × 125 sentimeetri pikkused teleskoopvarsad ohutuks puhastustööks otse maapinnalt. Nende pikkus muudab redeli kasutamise üleliigseks, spetsiaalselt reguleeritud lükandplokk hoiab ära varda pöörlemise, ohutuskonts ja kinnituskaitse tagavad ohutu käsitsemise. Hoolikalt töödeldud, väga tugev teleskoopvars on valmistatud kvaliteetsest alumiiniumist ja plastikust.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Materjal
|Alumiinium / PP / PC / PA, tugevdatud klaaskiud
|Kogus (tk.)
|1
|Toote kaal (kg)
|0,6
|Pakendi kaal (kg)
|0,6
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|2500 x 21 x 21
|Mõõdud, pakendatult (mm)
|1350 x 21 x 21
Seadmed
- Itaalia niit
Kasutusvaldkonnad
- Aknad