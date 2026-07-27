TTS Teleskooptoru 3 x 300 cm 1tk
Kärcheri teleskoopvars, 3 × 300 cm pikk. Ohutuks tööks suurtel kõrgustel otse maapinnalt, ilma redelita.
Meie 3 × 300 sentimeetri pikkused teleskoopvarsad võimaldavad ohutuid puhastustöid suurtel kõrgustel otse maapinnalt. Nende eriline pikkus muudab redeli või muude tööriistade kasutamise üleliigseks, spetsiaalselt reguleeritud lükandplokk hoiab ära varda pöörlemise, ohutuskonts ja kinnituskaitse tagavad ohutu käsitsemise. Hoolikalt töödeldud, väga tugev teleskoopvars on valmistatud kvaliteetsest alumiiniumist ja plastikust.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Materjal
|Alumiinium / PP / PC / PA, tugevdatud klaaskiud
|Kogus (tk.)
|1
|Toote kaal (kg)
|2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|9000 x 21 x 21
Seadmed
- Itaalia niit
Kasutusvaldkonnad
- Aknad